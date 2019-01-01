Александрия - Вольфсбург 0:1 видео гола и обзор матча Лиги Европы

Александрия лишилась всех шансов на еврокубковую весну.

Александрия - Вольфсбург: обзор матча twitter.com/VfL_Wolfsburg

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы Александрия потерпела минимальное поражение от Вольфсбурга.

Единственный год в этом поединке был забил под занавес первого тайма. Таким образом, Александрия потеряла все шансы на выход в плей-офф турнира.

Смотрите видео гола и обзор матча Александрия - Вольфсбург:

Александрия - Вольфсбург 0:1

Гол: Вегхорст, 45+1 (пен.)

Александрия: Панькив - Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко - Банада, Гречишкин, Запорожан - Лучкевич (Задерака, 85), Ковалец (Безбородько, 39), Шастал (Третьяков, 55).

Вольфсбург: Кастеельс - Тиссеран, Брума, Брукс - Виллиам (Мбабу, 90), Гилавоги, Арнольд, Руссийон - Виктор (Штеффен, 61), Вегхорст, Мехмеди (Клаус, 80).

Предупреждения: Пашаев, Безбородько - Брума, Руссийон, Виллиам