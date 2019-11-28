Миколенко сравнял счет в матче против Мальме, прокинув мяч голкиперу между ног
Украинец восстановил паритет в поединке против шведского клуба.
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы шведский Мальме принимает киевское Динамо.
Хозяева открыли счет уже на 2-й минуте встречи, однако уже на 18-й минуте Виталий Миколенко красиво восстановил паритет, прокинув мяч голкиперу между ног. Отметим, что этот гол - дебютный для Виталия в Лиге Европы.
Смотрите гол Миколенко в ворота Мальме:
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