Александрия проиграла Вольфсбургу во Львове

Украинский клуб провел отличный матч, но не сумел забить гостям из Германии.

Александрия уступила Вольфсбургу со счетом 0:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Первый тайм проходил в равной борьбе – Александрия ничем не уступала именитому сопернику, не закрываясь у своих ворот. Негативным моментом стала травма одного из лидеров украинской команды Кирилла Ковальца, вместо которого на 38-й минуте вышел Денис Безбородько.

В итоге именно Безбородько и Дубра взяли в "коробочку" Вегхорста уже в компенсированное время в своей штрафной и Дебра сфолил. Пенальти, который сам же пострадавший и реализовал.

Во втором тайме Александрия начала наседать на ворота Вольфсбурга еще активнее, но и немецкая команда создавала опасные моменты у наших ворот. Впрочем, голов зрители больше не увидели.

Александрия играла не хуже, но минимально проиграла. Команда Шарана с 3 очками осталась на последнем месте в группе и потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. От нашей группы туда пробились Вольфсбург и Гент, с которым Александрия на выезде сыграет в последнем туре.

Александрия — Вольфсбург 0:1

Голы: Вегхорст, 45+1 (пен.)

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко — Банада, Гречишкин, Запорожан — Лучкевич (Задерака, 85), Ковалец (Безбородько, 39), Шастал (Третьяков, 55).

Вольфсбург: Кастеельс — Тиссеран, Брума, Брукс — Виллиам (Мбабу, 90), Гилавоги, Арнольд, Руссийон — Виктор (Штеффен, 61), Вегхорст, Мехмеди (Клаус, 80).