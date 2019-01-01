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Гент в меньшинстве сыграл вничью с Сент-Этьеном и гарантировал себе место в плей-офф

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Бельгийский клуб обеспечил себе еврокубковую весну.
Гент и Сент-Этьен сильнейшего не выявили
Гент и Сент-Этьен сильнейшего не выявили
asse.fr

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы бельгийский Гент в гостях сыграл вничью с французским Сент-Этьеном.

В стартовом составе Гента появились два украинца Роман Яремчук и Игорь Пластун, а вот Роман Безус остался в запасе и на поле так и не вышел.

За 90 минут игрового времени команды так и не смогли забить гол, а гости еще и завершали поединок в меньшинстве, но смогли не пропустить.

Таким образом, Гент уже точно будет играть в плей-офф Лиги Европы, однако с какого места (первого или второго) клуб выйдет в следующую стадию решится по итогам шестого тура.

Сент-Этьен - Гент 0:0

Сент-Этьен: Руффье - Онора, Фофана, Перрен, Колодзейчак - Камара, Мвила (Берич, 80), Ахолу (Норден, 64) - Буанга, Диони (Юссуф, 73), Будебуз

Гент: Камински - Лустиг, Пластун, Нгаджуи, Мохаммади - Кумс, Дэвид (Деягере, 80), Овусу, Одиджа - Депуатр (Кастро-Монтес, 78), Яремчук (Квилитая, 71)

Предупреждения: Камара - Овусу, Нгаджуи

Удаление: Нгаджуи, 76 (повторное предупреждение)

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Теги: Гент, Сент-Этьен, Лига Европы, футбол, результат матча
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