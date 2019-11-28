Астана - Манчестер Юнайтед 2:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Подопечные Григорчука сенсационно одолели английский клуб.

Астана - Манчестер Юнайтед: видео голов twitter.com/manutd

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы казахстанская Астана на своем поле обыграла Манчестер Юнайтед.

Подопечные украинского тренера Романа Григорчука первыми пропустили, однако сумели восстановить паритет, а потом автогол Бернарда позволил хозяевам выиграть встречу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Астана - Манчестер Юнайтед:

Астана - Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Шомко, 55, Бернард, 62 (в свои ворота) - Лингард, 10

Астана: Эрич - Рукавина, Постников, Логвиненко, Шомко - Бейсебеков, Маевский, Сигурьорссон, Ротариу - Хижниченко (Перцух, 85), Муртазаев (Янга, 90)

Манчестер Юнайтед: Грант - Лэйрд, Туанзебе, Бернард, Шоу - Гарнер (Рамазани, 84), Левитт - Чонг (Бугейл-Меллор, 65), Лингард, Гомес (Гэлбрайт, 88) - Гринвуд

Предупреждения: Сигурьорссон, Логвиненко, Бейсебеков, Шомко - Льюитт, Лингард