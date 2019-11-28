Вербич, Цыганков и Беседин - в стартовом составе Динамо на матч против Мальме

Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги Европы.

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы киевское Динамо на выезде сыграет против шведского Мальме.

Главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко по сравнению с последним матчем своей команды против Мариуполя в рамках УПЛ сделал только два изменения - в стартовом составе выйдет Беньямин Вербич и Тамаш Кендзера.

Стартовые составы команд на матч Лиги Европы:

Мальме: Далин - Ларссон, Нильсен, Бенгтссон, Сафари - Баширу, Инносент, Траустасон, Рикс - Розенберг, Бергет.

Запасные: Мелихарек, Кнудсен, Молинс, Беймо, Галл, Ракип, Антонссон.

Динамо: Бущан - Кендзера, Кадар, Шабанов, Миколенко - Буяльский, Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Беседин, Вербич.

Запасные: Бойко, Соль, Шапаренко, Де Пена, Гармаш, Родригес, Караваев.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Мальме - Динамо, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.