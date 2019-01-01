Манчестер Юнайтед проиграл Астане, ведя по ходу матча

Омоложенный состав "красных дьяволов" не сумел справиться с казахстанской Астаной.

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы Манчестер Юнайтед в гостях сыграл против Астаны из Казахстана, которую тренирует украинец Роман Григорчук.

Наставник "красных дьяволов" в этот поединке решил дать шанс многим резервным футболистам, выпустив на поле весьма омоложенный состав без большей части основных игроков.

Гости открыли счет уже на 10-й минуте встречи - точным ударом отметился Джесси Лингард. Однако во втором тайме Манчестер Юнайтед был гораздо хуже, что привело к голу Шомко на 55-й минуте поединка.

Решающий гол залетел в ворота Гранта на 62-й минуте - после прострела Рукавины с фланга мяч попал в Бернарда и отскочил в собственные ворота.

Манчестер Юнайтед создал несколько опасных моментов в конце матча, но кипер Астаны был на высоте. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев.

Астана - Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Шомко, 55, Бернард, 62 (в свои ворота) - Лингард, 10

Астана: Эрич - Рукавина, Постников, Логвиненко, Шомко - Бейсебеков, Маевский, Сигурьорссон, Ротариу - Хижниченко (Перцух, 85), Муртазаев (Янга, 90)

Манчестер Юнайтед: Грант - Лэйрд, Туанзебе, Бернард, Шоу - Гарнер (Рамазани, 84), Левитт - Чонг (Бугейл-Меллор, 65), Лингард, Гомес (Гэлбрайт, 88) - Гринвуд

Предупреждения: Сигурьорссон, Логвиненко, Бейсебеков, Шомко - Льюитт, Лингард