Манчестер Юнайтед проиграл Астане, ведя по ходу матча
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы Манчестер Юнайтед в гостях сыграл против Астаны из Казахстана, которую тренирует украинец Роман Григорчук.
Наставник "красных дьяволов" в этот поединке решил дать шанс многим резервным футболистам, выпустив на поле весьма омоложенный состав без большей части основных игроков.
Гости открыли счет уже на 10-й минуте встречи - точным ударом отметился Джесси Лингард. Однако во втором тайме Манчестер Юнайтед был гораздо хуже, что привело к голу Шомко на 55-й минуте поединка.
Решающий гол залетел в ворота Гранта на 62-й минуте - после прострела Рукавины с фланга мяч попал в Бернарда и отскочил в собственные ворота.
Манчестер Юнайтед создал несколько опасных моментов в конце матча, но кипер Астаны был на высоте. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев.
Астана - Манчестер Юнайтед 2:1
Голы: Шомко, 55, Бернард, 62 (в свои ворота) - Лингард, 10
Астана: Эрич - Рукавина, Постников, Логвиненко, Шомко - Бейсебеков, Маевский, Сигурьорссон, Ротариу - Хижниченко (Перцух, 85), Муртазаев (Янга, 90)
Манчестер Юнайтед: Грант - Лэйрд, Туанзебе, Бернард, Шоу - Гарнер (Рамазани, 84), Левитт - Чонг (Бугейл-Меллор, 65), Лингард, Гомес (Гэлбрайт, 88) - Гринвуд
Предупреждения: Сигурьорссон, Логвиненко, Бейсебеков, Шомко - Льюитт, Лингард
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