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Сразу четыре дебютанта попали в стартовый состав МЮ на матч Лиги Европы

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Наставник "красных дьяволов" решился на неожиданный, но смелый шаг.
Главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер
Главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы Манчестер Юнайтед на выезде сыграет с Астаной.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер решил выпустить в стартовом составе игроков резерва. Так, сразу четыре игрока дебютируют в еврокубковом турнире - Ли Грант, Этан Лэрд, Дишон Бернард и Дилан Левитт.

Стартовый состав на матч против Астаны:

Манчестер Юнайтед: Грант - Лэрд, Туанзебе, Бернард, Шоу - Гарнер, Левитт - Чон, Лингард, Гомес - Гринвуд.

Запасные: Ковар, Бугейл-Меллор, Гэлбрайт, Менги, Пучмаль, Рамазани, Тэйлор.

Напомним, матч Астана - Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 28 ноября, в 17:50 по киевскому времени.

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Теги: Манчестер Юнайтед, Оле-Гуннар Сульшер, Лига Европы, футбол
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