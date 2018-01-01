Сразу четыре дебютанта попали в стартовый состав МЮ на матч Лиги Европы

Наставник "красных дьяволов" решился на неожиданный, но смелый шаг.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы Манчестер Юнайтед на выезде сыграет с Астаной.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер решил выпустить в стартовом составе игроков резерва. Так, сразу четыре игрока дебютируют в еврокубковом турнире - Ли Грант, Этан Лэрд, Дишон Бернард и Дилан Левитт.

Стартовый состав на матч против Астаны:

Манчестер Юнайтед: Грант - Лэрд, Туанзебе, Бернард, Шоу - Гарнер, Левитт - Чон, Лингард, Гомес - Гринвуд.

Запасные: Ковар, Бугейл-Меллор, Гэлбрайт, Менги, Пучмаль, Рамазани, Тэйлор.

Напомним, матч Астана - Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 28 ноября, в 17:50 по киевскому времени.