Шаран: Для нас ничейные результаты - позитивные

Александрия будет ждать своего шанса в атаке.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился ожиданиями от предстоящей игры против Вольфсбурга в рамках пятого тура Лиги Европы.

“Я думаю, что проблемы есть у каждой команды, Вольфсбург - не исключение. Мы играли с ними два месяца назад, у них было много кадровых потерь. Мы просмотрели много матчей, а все игроки их восстановились от травм.

Были матчи, где они уступали с крупным счетом - Лейпцигу, Байеру. Проблем хватает, но такие негативные периоды случаются. Тем не менее, я считаю Вольфсбург фаворитом нашей группы.

Команда активно начинает матч, а во втором тайме у них появляются некоторые проблемы, которыми мы хотим и будем пытаться воспользоваться.

Для нас ничейные результаты - позитивные. Но нужно смотреть реально. Фаворитом матча будет Вольфсбург. Нужно реализовывать свои моменты и постараться не пропустить“, - приводит слова Шарана пресс-служба клуба.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Александрия - Вольфсбург, которая начнется 28 ноября в 19:55 по киевскому времени.

В предстоящем противостоянии букмекеры считают безоговорочным фаворитом гостей поля.