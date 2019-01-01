Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шаран: Для нас ничейные результаты - позитивные

Комментариев: 0
Александрия будет ждать своего шанса в атаке.
Владимир Шаран
Владимир Шаран
ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился ожиданиями от предстоящей игры против Вольфсбурга в рамках пятого тура Лиги Европы.

“Я думаю, что проблемы есть у каждой команды, Вольфсбург - не исключение. Мы играли с ними два месяца назад, у них было много кадровых потерь. Мы просмотрели много матчей, а все игроки их восстановились от травм.

Были матчи, где они уступали с крупным счетом - Лейпцигу, Байеру. Проблем хватает, но такие негативные периоды случаются. Тем не менее, я считаю Вольфсбург фаворитом нашей группы.

Команда активно начинает матч, а во втором тайме у них появляются некоторые проблемы, которыми мы хотим и будем пытаться воспользоваться.

Для нас ничейные результаты - позитивные. Но нужно смотреть реально. Фаворитом матча будет Вольфсбург. Нужно реализовывать свои моменты и постараться не пропустить“, - приводит слова Шарана пресс-служба клуба. 

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Александрия - Вольфсбург, которая начнется 28 ноября в 19:55 по киевскому времени.

В предстоящем противостоянии букмекеры считают безоговорочным фаворитом гостей поля.

Поделись:
Теги: Владимир Шаран, Александрия, Лига Европы, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь