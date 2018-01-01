Нападающий Мальме: Мы знаем, как хорошо выступить против Динамо

Йо Инге Бергет надеется, что его команда сможет контролировать ход матча.

Нападающий Мальме Йо Инге Бергет поделился своими ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против Динамо.

“Мы провели хороший матч в Киеве. Мы знаем, как можем хорошо выступать на своем поле. Надеюсь, мы сможем контролировать ход встречи.

В таком случае мы сможем показать, что являемся лучшей командой, чем Динамо“, - цитирует Бергета пресс-служба шведского клуба.

Матч Мальме - Динамо состоится завтра, 28 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.