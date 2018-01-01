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Нападающий Мальме: Мы знаем, как хорошо выступить против Динамо

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Йо Инге Бергет надеется, что его команда сможет контролировать ход матча.
Йо Инге Бергет
Йо Инге Бергет
twitter.com/Malmo_FF

Нападающий Мальме Йо Инге Бергет поделился своими ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против Динамо.

“Мы провели хороший матч в Киеве. Мы знаем, как можем хорошо выступать на своем поле. Надеюсь, мы сможем контролировать ход встречи.

В таком случае мы сможем показать, что являемся лучшей командой, чем Динамо“, - цитирует Бергета пресс-служба шведского клуба.

Матч Мальме - Динамо состоится завтра, 28 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Динамо, Лига Европы, Мальме
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