Михайличенко - о матче с Мальме: Мы приехали играть и побеждать

Наставник киевлян назвал главную задачу своей команды в Лиге Европы.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко поделился своим мнением о предстоящем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против шведского Мальме.

“Мы целенаправленно готовились к игре. Важно было избежать травм и повреждений у игроков, чтобы это не помешало реализации наших планов на завтрашний матч.

Что касается результата, я не хотел бы говорить об этом, потому что мы приехали играть и побеждать. В нашей группе ни одна из команд не потеряла шансов пробиться в европейскую весну. Турнирная таблица настолько плотная, что нужно не только демонстрировать свою игру, но и добиваться результата.

Мы стараемся ставить лучших игроков на каждую игру. Когда проводится большое количество матчей за короткий промежуток времени, то всегда есть позиции, которые можно усилить, кому-то из футболистов дать отдохнуть, а кому-то — поиграть. Кто лучше выглядит и лучше готов, тот и выходит на поле.

А что касается турнирных позиций, то основная наша задача - это выход из группы. Впереди еще два матча, поэтому, по моему мнению, говорить о финальном распределении мест еще рано. Мы готовимся показать свою игру и добиться желаемого результата, а уже после этого будем подводить итоги.

Думаю, что сейчас, на групповом этапе Лиги Европы, большой разницы нет. У Мальме был товарищеский матч и игра на Кубок. Поэтому большого перерыва перед матчем с нами у них не было.

Думаю, здесь одинаково любят и футбол, и хоккей. Лучше на этот вопрос ответит Вадим Евтушенко, потому что он здесь пропагандировал футбол, в отличие от хоккея“, - цитирует Михайличенко клубный сайт Динамо.

Матч Мальме - Динамо состоится завтра, 28 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.