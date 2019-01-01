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Миколенко: В матче с Мальме будем отталкиваться от нашей предыдущей игры

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Защитник киевлян надеется, что у его команды не возникнет проблем с обороной шведской команды.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко прокомментировал матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против Мальме.

“Мы смотрели нашу прошлую игру с Мальме, а их внутренние матчи в Швеции не пересматривали. Будем отталкиваться от нашей предыдущей игры с ними.

В последнем матче с нами Мариуполь играл с тремя центральными защитниками, как обычно это делает Мальме.

Мы довольно неплохо раскрывали оборону, и я надеюсь, что завтра будет так же.

Расточительность моментов в игре против Мариуполя? Не буду говорить о реакции тренерского штаба, все остается в раздевалке. Но реакция была“, - цитирует футболиста клубный сайт Динамо.

Матч Мальме - Динамо состоится завтра, 28 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Лига Европы, Виталий Миколенко, Динамо, Мальме
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