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УЕФА обязал Мальме сыграть с Динамо в выездной форме

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Решение связано со схожестью цветов экипировки команд.
Динамо примет Мальме
Динамо примет Мальме
Олег Батрак, Football.ua

В четверг, 28 ноября Мальме примет Динамо в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Несмотря на то, что шведская команда является хозяйкой поединка, ей предстоит сыграть в гостевом комплекте формы, сообщает официальный сайт клуба.

Данное решение приняла специальная комиссия УЕФА. Оно связано с тем, что основной комплект формы Мальме (небесно-голубого цвета) будет сливаться с белым или синим цветом экипировки соперника.

Поэтому хозяева будут играть в резервном комплекте (темно-синие футболки), а киевляне выйдут на поле в домашнем, белом комплекте формы.

Матч Мальме - Динамо состоится завтра, 28 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Динамо, Мальме, Лига Европы
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