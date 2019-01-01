УЕФА обязал Мальме сыграть с Динамо в выездной форме

Решение связано со схожестью цветов экипировки команд.

В четверг, 28 ноября Мальме примет Динамо в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Несмотря на то, что шведская команда является хозяйкой поединка, ей предстоит сыграть в гостевом комплекте формы, сообщает официальный сайт клуба.

Данное решение приняла специальная комиссия УЕФА. Оно связано с тем, что основной комплект формы Мальме (небесно-голубого цвета) будет сливаться с белым или синим цветом экипировки соперника.

Поэтому хозяева будут играть в резервном комплекте (темно-синие футболки), а киевляне выйдут на поле в домашнем, белом комплекте формы.

Матч Мальме - Динамо состоится завтра, 28 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.