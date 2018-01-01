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Сульшер: Мы отлично справились с задачей выйти в плей-офф

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Норвежский специалист отметил, что в Казахстане даст возможность выйти на поле тем игрокам, которые в этом нуждаются.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал предстоящий матч пятого тура Лиги Европы против Астаны.

“Мы отлично справились с задаче выйти в 1/16 финала уже после четырех туров. Это дает нам возможность дать игровое время опытным ребятам, которые в этом нуждаются: Акселю Туанзебе, Джесси Лингарду и Люку Шоу. 

Это игра, которую мы с нетерпением ждем, и для меня это фантастическая возможность увидеть всех молодых игроков вместе. Если наши парни смогут показать себя с наилучшей стороны, это будет отличным началом для них“, - заявил норвежский специалист на пресс-конференции.

Матч Астана - МЮ состоится завтра, 28 ноября, в 17:50 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Астана, Лига Европы
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