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Матч Александрия - Вольфсбург рассудят австрийские арбитры

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Украинский клуб проведет поединок пятого тура Лиги Европы.
Александрия примет Вольфсбург
Александрия примет Вольфсбург
Getty Images

УЕФА объявил судейскую бригаду на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы Александрия - Вольфсбург.

Главным рефери поединка будет Мануэль Шюттенгрубер из Австрии. Помогать ему будут Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер. Четвертым судьей выступит Рене Айснер.

Отметим, что Шюттенгрубер уже в шестой раз будет судить матч украинских команд. Ранее арбитр работал на поединке Спортинг - Ворскла, а также на матчах юношеских и молодежных украинских команд.

Матч Александрия - Вольфсбург состоится завтра, 28 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Лига Европы, Александрия, Вольфсбург
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