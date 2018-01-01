Матч Александрия - Вольфсбург рассудят австрийские арбитры
Украинский клуб проведет поединок пятого тура Лиги Европы.
УЕФА объявил судейскую бригаду на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы Александрия - Вольфсбург.
Главным рефери поединка будет Мануэль Шюттенгрубер из Австрии. Помогать ему будут Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер. Четвертым судьей выступит Рене Айснер.
Отметим, что Шюттенгрубер уже в шестой раз будет судить матч украинских команд. Ранее арбитр работал на поединке Спортинг - Ворскла, а также на матчах юношеских и молодежных украинских команд.
Матч Александрия - Вольфсбург состоится завтра, 28 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
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