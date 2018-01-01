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Бойко отправился в Швецию на матч Лиги Европы

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Алексей Михайличенко взял с собой 21 футболиста.
Денис Бойко
Денис Бойко
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо проведет матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против Мальме.

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Как сообщает пресс-служба киевского клуба, главный тренер команды Алексей Михайличенко взял с собой 21-го футболиста.

Главная новость - в строй вернулся основной голкипер команды Денис Бойко, который с 25 сентября не играл из-за травмы и предполагалось, что он не вернется до конца года.

Кроме того, с командой полетел 19-летний центральный защитник Александр Сирота, который еще ни разу не играл за первую команду.

Список игроков, которые отправились на матч ЛЕ:

Вратари: Бойко, Кучерук, Бущан

Защитники: Сирота, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, де Пена, Гармаш, Караваев, Шепелев, Шапаренко, Андриевский

Нападающие: Родригеш, Соль, Беседин

Команда вылетела в Швецию чартерным рейсом из Борисполя сегодня, 27 ноября, в 11:00 по киевскому времени.

Напомним, матч Мальме - Динамо состоится в четверг, 28 ноября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Мальме, Лига Европы, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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