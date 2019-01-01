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Украинская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы

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На поединке Гимарайнш - Стандард будут работать судьи из Украины.
Сергей Бойко
Сергей Бойко
УАФ

Украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко будет работать на матче пятого тура группового этапа Лиги Европы Витория Гимарайнш - Стандард.

Ассистентами главного судьи будут Семен Шлончак и Виктор Матяш. Четвертым арбитром станет Евгений Арановский

Мат Витория Гимарайнш - Стандард состоится в четверг, 28 ноября, в 20:00 по киевскому времени.

Ранее украинская бригада обслуживала поединок Лиги Европы Слован - Вулверхэмптон.

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Теги: футбол, Лига Европы, Сергей Бойко, Витория Гимарайнш, Стандард
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