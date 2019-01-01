Александрия - Вольфсбург: анонс и прогноз матча Лиги Европы

Александрия примет Вольфсбург в матче группового этапа Лиги Европы. Узнайте все самое важное о предстоящем противостоянии на Спорт bigmir)net.

В четверг, 28 ноября, состоятся матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы. В рамках этого раунда турнира Александрия на выезде сыграет против немецкого Вольфсбурга.

Александрия - Вольфсбург

Лига Европы, 5-й тур, Группа I

Львов, стадион Арена Львов

28 ноября 2019 года

Стартовый свисток - 19:55

Арбитр - Мануэль Шюттенгрубер (Австрия)

Прямая трансляция: телеканал Футбол 2

Александрия - Вольсфбург: анонс и прогноз матча Getty Images

Александрия в текущем розыгрыше Лиги Европы трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. В итоге у подопечных Шарана только 3 очка в активе и четвертое место в квартете I. Ситуация для Вольфсбурга чуть лучше - второе место с 5-ю баллами (1 победа, 2 ничьи, 1 поражение).

В первом туре немецкий клуб на своем поле уверенно обыграл Александрию со счетом 3:1. Однако Александрия доказала, что может бороться и на своем поле попытается хотя бы вырвать ничью.

Александрия

Игроки Алекандрии Getty Images

В промежутке между матчами еврокубкового турнира Александрия провела два поединка в национальном первенстве - 10 ноября подопечные Шарана сыграли вничью с Олимпиком (0:0), а 23 ноября минимально обыграли Зарю (2:1).

Александрия подходит к матчу с некоторыми кадровыми потерями - участие в поединке не готовы принять Артем Ситало, который по-прежнему восстанавливается после травмы колена, и Евгений Протасов. Также травмировался в матче с Зарей Глеб Бухал.

Вольфсбург

Игроки Вольфсбурга Getty Images

Вольфсбург также провел два поединка в чемпионате Германии в промежутке между матчами еврокубкового турнира. 10 ноября немецкий коллектив потерпел поражение от Байера (0:2), а 23 ноября спокойно обыграл Айнтрахт (2:0)

Сейчас у “волков“ есть небольшие кадровые проблемы. Главная из них - травмирован основной голкипер Коен Кастеельс. Также есть повреждение у полузащитника Игнасио Камачо (повреждение лодыжки). Под вопросом также участие в матче Джошуа Гилавоги (травма колена), Никласа Клингера (травмировал руку) и Юнуса Малли, (проблемы со спиной).

Ориентировочные составы

Александрия - Вольсфбург: ориентировочные составы на матч Getty Images

Александрия: Панькив - Пашаев, Дубра, Шендрик, Мирошниченко - Гречишкин, Банада, Ковалец - Лучкевич, Безбородько, Третьяков.

Вольфсбург: Перван - Тиссеран, Брукс, Брума - Вильям, Арнольд, Гилавоги, Руссильон - Мехмеди, Сантос Са - Вегхорст

Слова

Владимир Шаран (Александрия)

Владимир Шаран ФК Александрия

“Я считаю Вольфсбург фаворитом нашей группы. Команда активно начинает матч, а во втором тайме у них появляются некоторые проблемы, которыми мы хотим воспользоваться.

Для нас ничейные результаты - позитивные. Но нужно реально смотреть на вещи. Безусловным фаворитом матча будет Вольфсбург. Нужно реализовывать свои моменты и не пропускать. Нужно обратить внимание на защиту - будет надежная оборона, и будут моменты возле ворот соперника создаваться“.

Оливер Гласнер (Вольфсбург)

Оливер Гласнер Getty Images

“Александрия - неприятный соперник. Пока что они уступили лишь нам и трижды сыграли вничью. Они тоже недавно победили в чемпионате. Это очень хорошая и организованная команда. Александрия всегда опасна, поэтому мы должны быть осторожны. Будем прессинговать их высоко, чтобы заставить сделать ошибки“.

Арбитр

Поединок обслужит австрийская бригада арбитров во главе с Мануэлем Шюттенгрубером. В прошлом рефери работал на матчах украинских команд (Ворсклы и Шахтера), а также обслуживал поединки сборной Украины.

Всего в активе Шюттенгрубера 40 матчей УЕФА, из которых 13 - в Лиге Европы.

Ассистентами арбитра выступят Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер, а четвертым судьей назначен Рене Айснер.

Прогноз

Букмекеры безоговорочно считают фаворитами противостояния немецкий клуб. По мнению нашей редакции, подопечным Шарана придется очень непросто в данном поединке, но есть шанс, как минимум, сыграть вничью. Прогноз нашей редакции - 1:1.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Александрия - Вольфсбург, которая начнется 28 ноября в 19:55 по киевскому времени.