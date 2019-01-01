Александрия - Вольфсбург: анонс и прогноз матча Лиги Европы
В четверг, 28 ноября, состоятся матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы. В рамках этого раунда турнира Александрия на выезде сыграет против немецкого Вольфсбурга.
Александрия - Вольфсбург
Лига Европы, 5-й тур, Группа I
Львов, стадион Арена Львов
28 ноября 2019 года
Стартовый свисток - 19:55
Арбитр - Мануэль Шюттенгрубер (Австрия)
Прямая трансляция: телеканал Футбол 2
Александрия в текущем розыгрыше Лиги Европы трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. В итоге у подопечных Шарана только 3 очка в активе и четвертое место в квартете I. Ситуация для Вольфсбурга чуть лучше - второе место с 5-ю баллами (1 победа, 2 ничьи, 1 поражение).
В первом туре немецкий клуб на своем поле уверенно обыграл Александрию со счетом 3:1. Однако Александрия доказала, что может бороться и на своем поле попытается хотя бы вырвать ничью.
Александрия
В промежутке между матчами еврокубкового турнира Александрия провела два поединка в национальном первенстве - 10 ноября подопечные Шарана сыграли вничью с Олимпиком (0:0), а 23 ноября минимально обыграли Зарю (2:1).
Александрия подходит к матчу с некоторыми кадровыми потерями - участие в поединке не готовы принять Артем Ситало, который по-прежнему восстанавливается после травмы колена, и Евгений Протасов. Также травмировался в матче с Зарей Глеб Бухал.
Вольфсбург
Вольфсбург также провел два поединка в чемпионате Германии в промежутке между матчами еврокубкового турнира. 10 ноября немецкий коллектив потерпел поражение от Байера (0:2), а 23 ноября спокойно обыграл Айнтрахт (2:0)
Сейчас у “волков“ есть небольшие кадровые проблемы. Главная из них - травмирован основной голкипер Коен Кастеельс. Также есть повреждение у полузащитника Игнасио Камачо (повреждение лодыжки). Под вопросом также участие в матче Джошуа Гилавоги (травма колена), Никласа Клингера (травмировал руку) и Юнуса Малли, (проблемы со спиной).
Ориентировочные составы
Александрия: Панькив - Пашаев, Дубра, Шендрик, Мирошниченко - Гречишкин, Банада, Ковалец - Лучкевич, Безбородько, Третьяков.
Вольфсбург: Перван - Тиссеран, Брукс, Брума - Вильям, Арнольд, Гилавоги, Руссильон - Мехмеди, Сантос Са - Вегхорст
Слова
Владимир Шаран (Александрия)
“Я считаю Вольфсбург фаворитом нашей группы. Команда активно начинает матч, а во втором тайме у них появляются некоторые проблемы, которыми мы хотим воспользоваться.
Для нас ничейные результаты - позитивные. Но нужно реально смотреть на вещи. Безусловным фаворитом матча будет Вольфсбург. Нужно реализовывать свои моменты и не пропускать. Нужно обратить внимание на защиту - будет надежная оборона, и будут моменты возле ворот соперника создаваться“.
Оливер Гласнер (Вольфсбург)
“Александрия - неприятный соперник. Пока что они уступили лишь нам и трижды сыграли вничью. Они тоже недавно победили в чемпионате. Это очень хорошая и организованная команда. Александрия всегда опасна, поэтому мы должны быть осторожны. Будем прессинговать их высоко, чтобы заставить сделать ошибки“.
Арбитр
Поединок обслужит австрийская бригада арбитров во главе с Мануэлем Шюттенгрубером. В прошлом рефери работал на матчах украинских команд (Ворсклы и Шахтера), а также обслуживал поединки сборной Украины.
Всего в активе Шюттенгрубера 40 матчей УЕФА, из которых 13 - в Лиге Европы.
Ассистентами арбитра выступят Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер, а четвертым судьей назначен Рене Айснер.
Прогноз
Букмекеры безоговорочно считают фаворитами противостояния немецкий клуб. По мнению нашей редакции, подопечным Шарана придется очень непросто в данном поединке, но есть шанс, как минимум, сыграть вничью. Прогноз нашей редакции - 1:1.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Александрия - Вольфсбург, которая начнется 28 ноября в 19:55 по киевскому времени.
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