Мальме - Динамо: анонс и прогноз матча Лиги Европы

Мальме примет киевское Динамо в матче группового этапа Лиги Европы. Узнайте все самое важное о предстоящем противостоянии на Спорт bigmir)net.

В четверг, 28 ноября, состоятся матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы. В рамках этого раунда турнира киевское Динамо на выезде сыграет против шведского Мальме.

Мальме - Динамо

Лига Европы, 5-й тур, Группа В

Мальме, стадион Сведбанк (Malmo New Stadium)

7 ноября 2019 года

Стартовый свисток - 19:55

Арбитр - Павел Краловец (Чехия)

Прямая трансляция: телеканал Футбол 2

Мальме - Динамо: анонс и прогноз матча ФК Динамо Киев

В рамках пятого тура группового этапа еврокубкового турнира подопечным Михайличенко предстоит встретится Мальме. Для Динамо крайне важно одержать победу в этом противостоянии, чтобы как минимум удержать вторую строчку в турнирной таблице.

На данный момент “бело-синие“ имеют в своем активе 6 очков - столько же и у лидирующего Копенгагена. А вот Мальме набрал 5 баллов и находится на третьем месте в квартете В, так что подопечные Уве Реслера будут играть в этом матче на победу.

Мальме

Игроки Мальме instagram.com/malmo_ff/

После матча 4-го тура Лиги Европы шведский клуб провел заключительный матч чемпионата Швеции по футболу сезона-2019, и, несмотря на победу в поединке, Аллсвенскан выиграл Юргорден, набрав лишь на 1 балл больше. Накануне 5-го тура ЛЕ шведы сыграли в товарищеском матче, где проиграли датскому клубу Оденсе.

Для Мальме после поражения в чемпионате на первое место вышли выступления в Лиге Европы, и команде крайне важна победа над Динамо, чтобы претендовать на плей-офф.

Среди важных потерь команды - Оскар Левицки, у него травма. Также вряд ли помогут команде Йо-Инге Бергет и Франц Брорссон. Отметим, что этот поединок станет последним для Маркуса Розенберга.

Динамо

Игроки Динамо ФК Динамо Киев

В лазарете киевского клуба по-прежнему находится защитник Никита Бурда, который перенес операцию на травмированном колене. Продолжает свое восстановление и Миккель Дуэлунд. Ожидалось, что он сыграет еще против Копенгагена, но, в итоге, Миккель не полетел в Данию. Не попал Дуэлунд и в заявку на матч против Мальме.

Хорошая новость для команды - в строй вернулся голкипер Денис Бойко, которому в октябре сделали операцию по удалению грыжи. Правда, уверенности в том, что он будет играть, нет. Кроме того, Михайличенко взял собой 19-летнего защитника Александра Сироту, который был заявлен по списку Б. Всего в Швецию отправились 21 футболист.

Отметим, что из строя выбыл хорошо зарекомендовавший себя Денис Попов - у него мышечное повреждение.

Ориентировочные составы

Мальме - Динамо: ориентировочные составы ФК Динамо Киев

Мальме: Далин - Сафари, Бенгтссон, Нилсен, Беймо - Риекс, Баширу, Кристиансен, Траустансон - Антонссон, Розенберг.

Динамо: Бущан - Кендзера, Кадар, Шабанов, Миколенко - Шепелев, Сидорчук, Вербич - Цыганков, Беседин, Де Пена

Не сыграют: Левицки - Бурда, Дуэлунд

Под вопросом: Бергет, Брорссон - Бойко

Арбитр

На этом поединке будет работать чешская бригада арбитров во главе с Павлом Краловецом. 45-летний судья ранее уже работал на поединках “бело-синих“ - в 2012 он судил встречу Порту - Динамо (3:2) в Лиге чемпионов, а в 2015 - выездной поединок против Челси (2:1) в ЛЧ.

Помощниками арбитра назначены Иво Надворник и Томаш Мокруш, а четвертым рефери будет Мирослав Зелинка.

Слова тренеров

Уве Реслер (Мальме)

Уве Реслер Getty Images

“Это не последний матч группового раунда Лиги Европы, но мы играем дома. У нас была хорошая серия, придут болельщики, которые верят в нашу команду. Уверен, что мы их не разочаруем, сделаем все для этого. Хотим контролировать мяч, чтобы не было больших разрывов между линиями. Хотим быть смелыми и уверенными в своих силах. Мы будем играть с лучшей командой в группе. Нам нужно забить и добиться положительного результата“.

Алексей Михайличенко (Динамо)

Алексей Михайличенко ФК Динамо Киев

“Что касается результата, я не хотел бы говорить об этом, потому что мы приехали играть и побеждать. В нашей группе ни одна из команд не потеряла шансов пробиться в европейскую весну. Турнирная таблица настолько плотная, что нужно не только демонстрировать свою игру, но и добиваться результата“.

Прогноз

Букмекеры дают практически равные шансы на победу обеих команд. Ожидаем, что и Мальме, и Динамо будут играть на победу, ведь этот поединок может стать решающим в выходе в плей-офф. Киевляне сейчас находятся в отличной форме, а вот Мальме завершил сезон и все силы приложит для достижения положительного результата.

Скорее всего, поединок будет богатым на моменты, но победителем станет именно киевский клуб. Наш прогноз - 2:1 в пользу Динамо.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Мальме - Динамо, которая начнется 28 ноября в 22:00 по киевскому времени.