Мальме - Динамо: анонс и прогноз матча Лиги Европы
В четверг, 28 ноября, состоятся матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы. В рамках этого раунда турнира киевское Динамо на выезде сыграет против шведского Мальме.
Мальме - Динамо
Лига Европы, 5-й тур, Группа В
Мальме, стадион Сведбанк (Malmo New Stadium)
7 ноября 2019 года
Стартовый свисток - 19:55
Арбитр - Павел Краловец (Чехия)
Прямая трансляция: телеканал Футбол 2
В рамках пятого тура группового этапа еврокубкового турнира подопечным Михайличенко предстоит встретится Мальме. Для Динамо крайне важно одержать победу в этом противостоянии, чтобы как минимум удержать вторую строчку в турнирной таблице.
На данный момент “бело-синие“ имеют в своем активе 6 очков - столько же и у лидирующего Копенгагена. А вот Мальме набрал 5 баллов и находится на третьем месте в квартете В, так что подопечные Уве Реслера будут играть в этом матче на победу.
Мальме
После матча 4-го тура Лиги Европы шведский клуб провел заключительный матч чемпионата Швеции по футболу сезона-2019, и, несмотря на победу в поединке, Аллсвенскан выиграл Юргорден, набрав лишь на 1 балл больше. Накануне 5-го тура ЛЕ шведы сыграли в товарищеском матче, где проиграли датскому клубу Оденсе.
Для Мальме после поражения в чемпионате на первое место вышли выступления в Лиге Европы, и команде крайне важна победа над Динамо, чтобы претендовать на плей-офф.
Среди важных потерь команды - Оскар Левицки, у него травма. Также вряд ли помогут команде Йо-Инге Бергет и Франц Брорссон. Отметим, что этот поединок станет последним для Маркуса Розенберга.
Динамо
В лазарете киевского клуба по-прежнему находится защитник Никита Бурда, который перенес операцию на травмированном колене. Продолжает свое восстановление и Миккель Дуэлунд. Ожидалось, что он сыграет еще против Копенгагена, но, в итоге, Миккель не полетел в Данию. Не попал Дуэлунд и в заявку на матч против Мальме.
Хорошая новость для команды - в строй вернулся голкипер Денис Бойко, которому в октябре сделали операцию по удалению грыжи. Правда, уверенности в том, что он будет играть, нет. Кроме того, Михайличенко взял собой 19-летнего защитника Александра Сироту, который был заявлен по списку Б. Всего в Швецию отправились 21 футболист.
Отметим, что из строя выбыл хорошо зарекомендовавший себя Денис Попов - у него мышечное повреждение.
Ориентировочные составы
Мальме: Далин - Сафари, Бенгтссон, Нилсен, Беймо - Риекс, Баширу, Кристиансен, Траустансон - Антонссон, Розенберг.
Динамо: Бущан - Кендзера, Кадар, Шабанов, Миколенко - Шепелев, Сидорчук, Вербич - Цыганков, Беседин, Де Пена
Не сыграют: Левицки - Бурда, Дуэлунд
Под вопросом: Бергет, Брорссон - Бойко
Арбитр
На этом поединке будет работать чешская бригада арбитров во главе с Павлом Краловецом. 45-летний судья ранее уже работал на поединках “бело-синих“ - в 2012 он судил встречу Порту - Динамо (3:2) в Лиге чемпионов, а в 2015 - выездной поединок против Челси (2:1) в ЛЧ.
Помощниками арбитра назначены Иво Надворник и Томаш Мокруш, а четвертым рефери будет Мирослав Зелинка.
Слова тренеров
Уве Реслер (Мальме)
“Это не последний матч группового раунда Лиги Европы, но мы играем дома. У нас была хорошая серия, придут болельщики, которые верят в нашу команду. Уверен, что мы их не разочаруем, сделаем все для этого. Хотим контролировать мяч, чтобы не было больших разрывов между линиями. Хотим быть смелыми и уверенными в своих силах. Мы будем играть с лучшей командой в группе. Нам нужно забить и добиться положительного результата“.
Алексей Михайличенко (Динамо)
“Что касается результата, я не хотел бы говорить об этом, потому что мы приехали играть и побеждать. В нашей группе ни одна из команд не потеряла шансов пробиться в европейскую весну. Турнирная таблица настолько плотная, что нужно не только демонстрировать свою игру, но и добиваться результата“.
Прогноз
Букмекеры дают практически равные шансы на победу обеих команд. Ожидаем, что и Мальме, и Динамо будут играть на победу, ведь этот поединок может стать решающим в выходе в плей-офф. Киевляне сейчас находятся в отличной форме, а вот Мальме завершил сезон и все силы приложит для достижения положительного результата.
Скорее всего, поединок будет богатым на моменты, но победителем станет именно киевский клуб. Наш прогноз - 2:1 в пользу Динамо.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Мальме - Динамо, которая начнется 28 ноября в 22:00 по киевскому времени.
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