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Стало известно, кто обслужит матч Мальме - Динамо

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На поединок назначена чешская бригада арбитров.
Павел Краловец
Павел Краловец
Getty Images

В четверг, 28 ноября, киевское Динамо на выезде сыграет с Мальме в рамках 5-го тура Лиги Европы.

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Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этом поединке будет работать чешская бригада арбитров во главе с Павлом Краловецом. 45-летний судья ранее уже работал на поединках “бело-синих“ - в 2012 он судил встречу Порту - Динамо (3:2) в Лиге чемпионов, а в 2015 - выездной поединок против Челси (2:1) в ЛЧ.

Помощниками арбитра назначены Иво Надворник и Томаш Мокруш, а четвертым рефери будет Мирослав Зелинка.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Мальме - Динамо, которая начнется 28 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Узнать, где смотреть этот поединок в прямом эфире можно здесь.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Мальме, Лига Европы, бригада арбитров, футбол
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