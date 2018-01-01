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Мальме - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы

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Мальме примет киевское Динамо в матче группового этапа Лиги Европы. Узнайте, где можно посмотреть это противостояние в прямом эфире.
Мальме - Динамо: где смотреть матч
Мальме - Динамо: где смотреть матч
ФК Динамо Киев

В четверг, 28 ноября, Мальме примет киевское Динамо в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Мальме на стадионе Сведбанк. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Мальме - Динамо? В Украине в прямом эфире этот поединок покажет телеканал Футбол 2.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Мальме - Динамо, которая начнется 28 ноября в 22:00.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Мальме, Лига Европы, где смотреть, футбол
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