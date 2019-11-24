Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Александрия - Вольфсбург: где смотреть матч Лиги Европы

Комментариев: 0
Александрия примет Вольфсбург в матче группового этапа Лиги Европы. Узнайте, где можно посмотреть это противостояние в прямом эфире.
Александрия - Вольфсбург: где смотреть матч
Александрия - Вольфсбург: где смотреть матч
ФК Александрия

В четверг, 28 ноября, Александрия примет Вольфсбург в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится во Львове на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени.

Где смотреть матч Александрия - Вольфсбург? В Украине в прямом эфире этот поединок покажет телеканал Футбол 2.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Александрия - Вольфсбург, которая начнется 28 ноября в 19:55.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

Поделись:
Теги: Александрия, Вольфсбург, где смотреть, Лига Европы, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь