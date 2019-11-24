Александрия - Вольфсбург: где смотреть матч Лиги Европы

Александрия примет Вольфсбург в матче группового этапа Лиги Европы. Узнайте, где можно посмотреть это противостояние в прямом эфире.

В четверг, 28 ноября, Александрия примет Вольфсбург в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится во Львове на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени.

Где смотреть матч Александрия - Вольфсбург? В Украине в прямом эфире этот поединок покажет телеканал Футбол 2.

Кроме того, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Александрия - Вольфсбург, которая начнется 28 ноября в 19:55.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.