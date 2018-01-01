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Краснодар - Трабзонспор 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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"Быки" одержали уверенную победу.

Краснодар - Трабзонспор: видео голов и обзор матча
Краснодар - Трабзонспор: видео голов и обзор матча
Getty Images

Краснодар дома принимал Трабзонспор в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

“Быки“ одержали уверенную проблему. Таким образом они догнали Хетафе, которое расположилось на втором месте.

Cмотрите видео голов и обзор матча Краснодар - Трабзонспор:

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Краснодар — Трабзонспор 3:1

Голы: Асан, 27 (аг), Фернандеш, 35, Игнатьев, 90+3 — Нвакаеме, 90+4.

Краснодар: Крицюк — Стоцкий, Спайич, Петров, Рамирес — Мартынович, Вильена, Сулейманов, Фернандеш (Уткин, 63), Ольссон (Камболов, 77) — Ари (Игнатьев, 66).

Трабзонспор: Кардешлер — Черекчи (Сари, 87), Кампи, Дурсун, Асан — Фернандеш, Хоссейни, Эрдоган, Джанбаз — Авдияй (Нвакаеме, 65), Акпынар (Серлот, 72).

Предупреждения: Спаич — Кампи.

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Теги: Краснодар, Трабзонспор, Лига Европы, видео голов, обзор матча, футбол
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