Пюэль: Александрия - команда, которая никогда не сдается

Украинский клуб сумел вырвать ничью в матче.

Главный тренер Сент-Этьена Клод Пюэль прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Александрии (2:2).

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“Мы разочарованы, ведь на протяжении всей игры мы были лидерами на поле. Мы провели хороший поединок против команды, которая никогда не сдается.

Мы пропустили два гола на атаках вторым темпом, когда сложнее нам защищаться. Но мы будем продолжаем борьбу за выход из группы.

Могли ли мы избежать такого исхода со вторым голом Александрии - я не знаю. Дело не в тактике или плохом расположении игроков, всю ситуацию решили рикошеты“, - цитирует Пюэля пресс-служба клуба.

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