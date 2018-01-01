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Пюэль: Александрия - команда, которая никогда не сдается

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Украинский клуб сумел вырвать ничью в матче.
Клод Пюэль
Клод Пюэль
Getty Images

Главный тренер Сент-Этьена Клод Пюэль прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Александрии (2:2). 

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“Мы разочарованы, ведь на протяжении всей игры мы были лидерами на поле. Мы провели хороший поединок против команды, которая никогда не сдается.

Мы пропустили два гола на атаках вторым темпом, когда сложнее нам защищаться. Но мы будем продолжаем борьбу за выход из группы.

Могли ли мы избежать такого исхода со вторым голом Александрии - я не знаю. Дело не в тактике или плохом расположении игроков, всю ситуацию решили рикошеты“, - цитирует Пюэля пресс-служба клуба.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Клод Пюэль, Сент-Этьен, Александрия, Лига Европы, футбол
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