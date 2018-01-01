Манчестер Юнайтед - Партизан 3:0 видео голов и обзор матча Лиги Европы

"Красные дьяволы" разгромили соперника.

МЮ- Партизан: видео голов и обзор матча Getty Images

Манчестер Юнайтед дома принимал Партизан в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

“Красные“ дьяволы сумели забить три безответных мяча. Эта победа позволила досрочно выйти в раунд плей-офф Лиги Европы.

Cмотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Партизан:

Манчестер Юнайтед — Партизан 3:0

Голы: Гринвуд, 22, Мартиаль, 33, Рашфорд, 49.

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Ван-Биссака, Магуайр, Рохо, Янг — Фред (Гарнер, 63), Мактоминей (Лингард, 75) — Гринвуд, Мата, Рашфорд (Перейра, 67) — Мартиаль.

Партизан: Стойкович — Милетич, Остоич, Павлович, Урошевич — Натхо (Тошич, 60), Жделар, Щекич, Асано (Стеванович, 69) — Сума, Садик (Иванович, 85).

Предупреждения: Янг — Натхо, Павлович