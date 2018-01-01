Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Брага - Бешикташ 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Комментариев: 0
Турецкий клуб покидает соревнование.

Брага - Бешикташ: видео голов и обзор матча
Брага - Бешикташ: видео голов и обзор матча
Getty Images

В 4- туре группового этапа Лиги Европы Брага дома принимала Бешикташ.

С первых минут португальский клуб активно начал атаковать ворота гостей. Уже на 15-й минуте им удалось открыть счет. Под конец первого тайма удалось увеличь преимущество. 

Игрок Бешикташа Ленс (прим.бывший игрок Динамо Киев) на 44-й минуте получил красную карточку за грубую игру. Во втором тайме команды обменялись голами. После этого матча у турецкого гранда не осталось шансов на выход из группы.

Смотрите видео голов и обзор матча Брага -  Бешикташ:

]]>

Брага — Бешикташ 3:1

Голы: Паулиньо, 15, 37, Эдуарду, 81 — Бойд, 29.

Брага: Эдуарду — Эшгайю, Бруно Виана, Секейра, Уоллес — Рикарду Орта (Эдуарду, 60), Андре Орта (Тринсау, 77), Галено, Пальинья, Франсержио — Паулинью (Фонте, 67).

Бешикташ: Кариус — Эркин (Ребоко, 63), Роко, Вида — Бойд, Озъякуп, Йылмаз (Эльнени, 72), Уйсал, Ленс — Найир, Ялчин (Сечгин, 88).

Предупреждения: Виана — Роко, Эркин.

Удаление: Ленс, 44.

Поделись:
Теги: Брага, Бешикташ, Лига Европы, обзор матча. видео голов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь