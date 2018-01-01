Брага - Бешикташ 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
В 4- туре группового этапа Лиги Европы Брага дома принимала Бешикташ.
С первых минут португальский клуб активно начал атаковать ворота гостей. Уже на 15-й минуте им удалось открыть счет. Под конец первого тайма удалось увеличь преимущество.
Игрок Бешикташа Ленс (прим.бывший игрок Динамо Киев) на 44-й минуте получил красную карточку за грубую игру. Во втором тайме команды обменялись голами. После этого матча у турецкого гранда не осталось шансов на выход из группы.
Смотрите видео голов и обзор матча Брага - Бешикташ:
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Брага — Бешикташ 3:1
Голы: Паулиньо, 15, 37, Эдуарду, 81 — Бойд, 29.
Брага: Эдуарду — Эшгайю, Бруно Виана, Секейра, Уоллес — Рикарду Орта (Эдуарду, 60), Андре Орта (Тринсау, 77), Галено, Пальинья, Франсержио — Паулинью (Фонте, 67).
Бешикташ: Кариус — Эркин (Ребоко, 63), Роко, Вида — Бойд, Озъякуп, Йылмаз (Эльнени, 72), Уйсал, Ленс — Найир, Ялчин (Сечгин, 88).
Предупреждения: Виана — Роко, Эркин.
Удаление: Ленс, 44.
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