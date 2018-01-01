Брага - Бешикташ 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Турецкий клуб покидает соревнование.

Брага - Бешикташ: видео голов и обзор матча Getty Images

В 4- туре группового этапа Лиги Европы Брага дома принимала Бешикташ.

С первых минут португальский клуб активно начал атаковать ворота гостей. Уже на 15-й минуте им удалось открыть счет. Под конец первого тайма удалось увеличь преимущество.

Игрок Бешикташа Ленс (прим.бывший игрок Динамо Киев) на 44-й минуте получил красную карточку за грубую игру. Во втором тайме команды обменялись голами. После этого матча у турецкого гранда не осталось шансов на выход из группы.

Смотрите видео голов и обзор матча Брага - Бешикташ:

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Брага — Бешикташ 3:1

Голы: Паулиньо, 15, 37, Эдуарду, 81 — Бойд, 29.

Брага: Эдуарду — Эшгайю, Бруно Виана, Секейра, Уоллес — Рикарду Орта (Эдуарду, 60), Андре Орта (Тринсау, 77), Галено, Пальинья, Франсержио — Паулинью (Фонте, 67).

Бешикташ: Кариус — Эркин (Ребоко, 63), Роко, Вида — Бойд, Озъякуп, Йылмаз (Эльнени, 72), Уйсал, Ленс — Найир, Ялчин (Сечгин, 88).

Предупреждения: Виана — Роко, Эркин.

Удаление: Ленс, 44.