Боруссия М - Рома 2:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
В 4-м туре Лиги Европы Боруссия Менхенгладбах дома принимала Рому.
Хозяева поля открыли счет в первом тайме благодаря автоголу Фасио. Однако после перерыва все тот же Фасио сумел сравнять счет в матче. Гости поля имели множество моментов, чтоб выйти вперед, но в компенсированное время ко второму тайму пропустили. Гол был забит Тюрамом на 90+5 минуте игры.
Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия М - Рома:
Боруссия Менхенгладбах — Рома 2:1
Голы: Фасио, 35 (аг), Тюрам, 90+5 — Фасио, 64.
Боруссия М: Зоммер — Гинтер, Вендт (Бенсебаини, 85), Янчке (Хофманн, 29), Лайнер — Эльведи, Бенеш, Нойхаус (Плеа, 74), Закария — Штиндль, Тюрам.
Рома: Лопес — Манчини (Диавара, 59), Коларов, Смоллинг, Фасио — Сантон, Дзаньоло (Ундер, 77), Клюйверт, Верету, Пасторе (Перотти, 80) — Джеко.
Предупреждения: Бенеш, Бенсебаини, Тюрам, Нойхаус — Манчини, Сантон, Диавара
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