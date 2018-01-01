Ференцварош - ЦСКА 0:0 обзор матча Лиги Европы

Команды разошлись миром.

Ференцварош - ЦСКА Getty Images

В 4-м туре Лиге Европы Ференцварош дома принимал ЦСКА.

Команды не сумели отличиться в поединке, как итог матч закончился нулевой ничьей.

Смотрите видео голов и обзор матча Ференцварош - ЦСКА:

Ференцварош — ЦСКА 0:0

Ференцварош: Дибус — Ловренчич, Блажич, Ботка, Чивич — Нген (Фримпонг, 90), Зубков, Игнатенко, Шкварка (Варга, 84), Харатин — Боли (Исаэл, 81).

ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Магнуссон (Набабкин, 81), Карпов, Дивеев — Влашич, Бийол (Кучаев, 63), Ахметов (Бистрович, 58), Сигурдссон, Обляков — Чалов.

Предупреждения: Игнатенко, Шкварка, Харатин, Ботка, Фримпонг — Бийол, Влашич, Набабкин.

Удаление: Набабкин, 90+2 (вторая желтая).