Фонсека: Результаты наших встреч с Боруссией М были несправедливыми

Роме не повезло.

Главный тренер Ромы Пауло Фонсека подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы с Боруссией М (1:2).

“У нас возникли трудности в первом тайме, но ни одна из команд не смогла создать большего количества матча. После перерыва футбол получился другим, у нас было 4-5 реальных голевых моментов.

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Боруссия не смогла контролировать игру. У нас получилось больше контролировать игру, но результаты обоих наших встреч были жутко несправедливыми. Мы заслуживали гораздо большего, но таков футбол, он бывает несправедливым.

Нашей задачей остается одержать две победы в последних матчах, чтоб добиться выхода из группы. По-другому мы думать не можем“, - приводит слова Фонсеки Football-Italia.

Напомним, что в первом матче Рома не сумела одержать победу над Боруссией из-за ошибки арбитра.

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