Неделя украинских камбэков: реакция соцсетей на игру Динамо и Александрии в ЛЕ
В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы свои поединки провели киевское Динамо и Александрия.
Подопечные Михайличенко вырвали ничью у Копенгагена (1:1), а команда Шарана спаслась от поражения в поединке с Сент-Этьеном.
Вашему вниманию самые яркие комментарии в соцсетях о результатах матчей украинских клубов:
Неделя украинских камбэков. 92-я минута. Александрия сравнивает. Причем очень красивым голом.— Денис Гороховский (@den_g) 7 листопада 2019 р.
Такого «вольового» туру в історії українських команд у єврокубках не було ніколи!!🔝🔝🔝— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 7 листопада 2019 р.
Киевское Динамо, молодцы! Думал, что всё-таки второй гол будет забит, но... А играли хорошо!— Tadeusz Galitskevich (@TadGalitskevich) 7 листопада 2019 р.
У Динамо дійсно ніхто не випадав з гри. Тому не варто безпідставно закидати про довгу відсутність замін. Знаю, що освіжити гру Де Пеною збиралися ще у середині 2 тайму. А Вербич ніби відчув заміну і забив гол. Дещо ностальгічний для себе, але надзвичайно важливий для команди.— Igor Burbas (@iburbas) 7 листопада 2019 р.
після ігор Динамо завжди зникає бажання дивитись футбол— пан хеппі (@kmgrigore) 7 листопада 2019 р.
Востаннє Динамо пропускало у єврокубках у двох матчах з одним суперником у стартові 10 хвилин у 2007 році.— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 7 листопада 2019 р.
Рома 2:0 Динамо
Динамо 1:4 Рома
намагається згадати шо там ув конспектах.— голомозий їблан (@DummSommer) 7 листопада 2019 р.
а взагалі, динамо жалко. хоч й одвічні суперники, але вони не заслуговують цього пиздеця.
Суркіс вирішив керувати Динамо до останнього вболівальника— Журба (@sadness_ink) 7 листопада 2019 р.
FT: Копенгаген - Динамо 1:1 #fcdk #uel— Oleksii Beloschuk (@beloschuk) 7 листопада 2019 р.
Результативна нічия на виїзді, друге місце в групі. Хоча можна і треба було вигравати... Але відсутність креативу в атаці/півзахисті та повне ігнорування замін для підсилення (?) гри звели все нанівець. Віва,... https://t.co/VNSgMq5cxM
Суперники у Динамо,навіть не середняки,а аутсайдери у Європі,жаль мені вболівальників Киян,інтересно скільки ми таку гру ще будемо терпіти((— Тарас Том (@Trubataras) 7 листопада 2019 р.
Підсумок 4 туру ЛЄ.— Severus (@SeverusEgoNS) 7 листопада 2019 р.
Динамо - дно,
Олександрія - круті. 🥳#EuropaLeague
А чи помітили ви що всі наші клуби зіграли 6 матчів у спарках проти Динамо З, Копенгаген,Сент-Етьєн і отримали 6 нічиїх?— Сергей Ярмола (@Sergij_1993) 7 листопада 2019 р.
Копенгаген-Динамо 1:1 FT— Serhiy Herts (@serhiy_herts) 7 листопада 2019 р.
Бувають матчі, коли перестаєш знаходити логіку в футболі. По грі Динамо обіграло датчан. По рахунку - відскочили. Екс-гравець Копенгагена провів дивний матч, і всеодно став героєм - забив Вербіч з напівмоменту.
З групи зобов’язані виходити. Далі ШД! pic.twitter.com/IOXPcptlIc
В чемпионате Бельгии в списке бомбардиров: 1-й Мбокани, 2-й Яремчук. Эти два игрока не подошли физрукам Динамо, зато Беседин в основе...— Ronin (@ligovs) 7 листопада 2019 р.
Маємо те що маємо...
далі матюки... https://t.co/vtMoq0W4fS
Динамо дно— Тарас Том (@Trubataras) 7 листопада 2019 р.
Ахаха! Динамо Киев играет вничью с Копенгагеном. Комментатор: там Мальме играет вничью с Лугано, Динамо это выгодно! 20 лет назад они рвали Реал! С - системный подход— Alex Jet (@contrstream) 7 листопада 2019 р.
Александрия сделала эффектный камбэк в Лиге Европы— Мирон (@Miron21718678) 8 листопада 2019 р.
#непрофінанси— Taras Kotovych (@TKotovych) 8 листопада 2019 р.
тиждень футбольних нічиїх...
Шахтар - камбек у додатковий час, із пенальті заробленим Пятовим
Динамо - вистражданий камбек
Олександрія - неймовірний камбек, не даремно їх називають “мужики“...
Аталанта-Мансіті - неочікувана нічия
просто нереальний матч Челсі-Аякс..
Александрия! Супер! До конца! 2:2!— Tadeusz Galitskevich (@TadGalitskevich) 7 листопада 2019 р.
Тащи! Александрия с 0:2 отыгрывается!👍— grandfather (@Mahnovez) 7 листопада 2019 р.
Пока Вы ничего не знаете,а украинские клубы творят чудеса в Еврокубках. Вчера Шахтер вытянул мёртвый результат. Сегодня Александрия! Браво— Владимир Селезнев (@vlasername) 7 листопада 2019 р.
Неделя камбэков— Хуевый Слуга Народу (@Surovyy_UA) 7 листопада 2019 р.
Даже динамо и те вроде как отыграться смогли
Хоть и не так эпично как шахта или олександрия
Александрия огонь! 🔥🔥🔥— Маленька Радість (@chayokkofeyok) 7 листопада 2019 р.
Я лох. Позавчора не дивився матч Шахтар - Динамо З. Вчора виключив Олександрію - Сент-Етьєн після 0:2. Я лох.— Ihor Litnevskiy (@ILitnevskiy) 8 листопада 2019 р.
#Александрия - мужики! #ЛигаЕвропы— dendy (@Ivan_Stoychev) 7 листопада 2019 р.
Циганков з кожною грою все гірше,нажаль.впевненості немає,може варто дати відпочити пацану?— Тарас Том (@Trubataras) 7 листопада 2019 р.
2:2 з французами...— файний курвознавець (@her_na_lnr) 7 листопада 2019 р.
ФК «Олександрія» творить маленькі футбольні дива, на відміну аід валідольних Динамо з Шахтарем :)))
Александрия топ— Сенатор Ли Куан Михайло (@Happy_Revo) 8 листопада 2019 р.
Мій ґендер це тренер “Динамо” Михайличенко: що його гравці виграють, що програють, він, повний смутку, сидить з таким виглядом, ніби дуже хоче додому.— дружній добродій 🍯 (@dobrodii) 7 листопада 2019 р.
Возможно, у украинских клубов стало меньше класса, но точно больше стальных яиц— Alex Sazhko (@ASazhko) 7 листопада 2019 р.
Шахтер - с 1:3 на 3:3 с Динамо Загреб
Александрия - с 0:2 на 2:2 с Сент-Этьеном
Динамо - с 0:1 на 1:1 с Копенгагеном
Смотрела только что Копенгаген – Динамо Киев 😅— 💙 водяра из комода бати 💙 (@Sad__Melancholy) 7 листопада 2019 р.
Но больше мне запомнился вчерашний матч Динамо Загреб – Шахтёр Донецк 😂
Хороших снов ✨😊
Я в шоке, Александрия 2:2? Это дааааа, блэт... в данный момент назову их лучшими в Украине, очень и очень симпатичная команда.— Vania (@seankehl) 7 листопада 2019 р.
Копенгаген - Динамо Киев 1:1 pic.twitter.com/ihoZ7OuUqs— Aleksey (@Aleksjt_) 7 листопада 2019 р.
Александрия повторяет “подвиг“ Шахтера.— Валерий Ветров (@valeriyvetrov) 7 листопада 2019 р.
2:2 с Сент-Энтьеном!
И 2 гола в концовке за 5 минут...
Браво, Александрия! Вы крутые! ⚽️🤟— Sergio (@iamsuperpippo) 7 листопада 2019 р.
P.S. Вот бы Михайличенко увидел, кто голы забивал. Наверное, им легче было в игру войти. 😏#АлександрияСентЭтьен #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/LzL8GW51IA
Александрия порадовала, молодцы. Карвалол ещё есть в аптеках?— Неофіційний Слуга Народу 🇺🇦 (@zel_prezident) 7 листопада 2019 р.
Смотрите также видео голов и обзор матча Копенгаген - Динамо и Александрия - Сент-Этьен.
С положением команд в турнирных таблицах Лиги Европы можно ознакомиться здесь.
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