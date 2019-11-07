Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Неделя украинских камбэков: реакция соцсетей на игру Динамо и Александрии в ЛЕ

Комментариев: 0
Вашему вниманию самые яркие комментарии о выступлении Динамо и Александрии в Лиге Европы.
Реакция соцсетей на игру Динамо и Александрии в Лиге Европы
Реакция соцсетей на игру Динамо и Александрии в Лиге Европы
ФК Динамо Киев

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы свои поединки провели киевское Динамо и Александрия.

Подопечные Михайличенко вырвали ничью у Копенгагена (1:1), а команда Шарана спаслась от поражения в поединке с Сент-Этьеном.

Вашему вниманию самые яркие комментарии в соцсетях о результатах матчей украинских клубов:

Смотрите также видео голов и обзор матча Копенгаген - Динамо и Александрия - Сент-Этьен.

С положением команд в турнирных таблицах Лиги Европы можно ознакомиться здесь.

Поделись:
Теги: Динамо, Динамо Киев, Копенгаген, Александрия, Сент-Этьен, Лига Европы, футбол, реакция соцсетей
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь