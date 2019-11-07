Неделя украинских камбэков: реакция соцсетей на игру Динамо и Александрии в ЛЕ

Вашему вниманию самые яркие комментарии о выступлении Динамо и Александрии в Лиге Европы.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы свои поединки провели киевское Динамо и Александрия.

Подопечные Михайличенко вырвали ничью у Копенгагена (1:1), а команда Шарана спаслась от поражения в поединке с Сент-Этьеном.

Вашему вниманию самые яркие комментарии в соцсетях о результатах матчей украинских клубов:

Неделя украинских камбэков. 92-я минута. Александрия сравнивает. Причем очень красивым голом. — Денис Гороховский (@den_g) 7 листопада 2019 р.

Такого «вольового» туру в історії українських команд у єврокубках не було ніколи!!🔝🔝🔝 — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 7 листопада 2019 р.

Киевское Динамо, молодцы! Думал, что всё-таки второй гол будет забит, но... А играли хорошо! — Tadeusz Galitskevich (@TadGalitskevich) 7 листопада 2019 р.

У Динамо дійсно ніхто не випадав з гри. Тому не варто безпідставно закидати про довгу відсутність замін. Знаю, що освіжити гру Де Пеною збиралися ще у середині 2 тайму. А Вербич ніби відчув заміну і забив гол. Дещо ностальгічний для себе, але надзвичайно важливий для команди. — Igor Burbas (@iburbas) 7 листопада 2019 р.

після ігор Динамо завжди зникає бажання дивитись футбол — пан хеппі (@kmgrigore) 7 листопада 2019 р.

Востаннє Динамо пропускало у єврокубках у двох матчах з одним суперником у стартові 10 хвилин у 2007 році.



Рома 2:0 Динамо

Динамо 1:4 Рома — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 7 листопада 2019 р.

намагається згадати шо там ув конспектах.

а взагалі, динамо жалко. хоч й одвічні суперники, але вони не заслуговують цього пиздеця. — голомозий їблан (@DummSommer) 7 листопада 2019 р.

Суркіс вирішив керувати Динамо до останнього вболівальника — Журба (@sadness_ink) 7 листопада 2019 р.

FT: Копенгаген - Динамо 1:1 #fcdk #uel



Результативна нічия на виїзді, друге місце в групі. Хоча можна і треба було вигравати... Але відсутність креативу в атаці/півзахисті та повне ігнорування замін для підсилення (?) гри звели все нанівець. Віва,... https://t.co/VNSgMq5cxM — Oleksii Beloschuk (@beloschuk) 7 листопада 2019 р.

Суперники у Динамо,навіть не середняки,а аутсайдери у Європі,жаль мені вболівальників Киян,інтересно скільки ми таку гру ще будемо терпіти(( — Тарас Том (@Trubataras) 7 листопада 2019 р.

Підсумок 4 туру ЛЄ.

Динамо - дно,

Олександрія - круті. 🥳#EuropaLeague — Severus (@SeverusEgoNS) 7 листопада 2019 р.

А чи помітили ви що всі наші клуби зіграли 6 матчів у спарках проти Динамо З, Копенгаген,Сент-Етьєн і отримали 6 нічиїх? — Сергей Ярмола (@Sergij_1993) 7 листопада 2019 р.

Копенгаген-Динамо 1:1 FT



Бувають матчі, коли перестаєш знаходити логіку в футболі. По грі Динамо обіграло датчан. По рахунку - відскочили. Екс-гравець Копенгагена провів дивний матч, і всеодно став героєм - забив Вербіч з напівмоменту.



З групи зобов’язані виходити. Далі ШД! pic.twitter.com/IOXPcptlIc — Serhiy Herts (@serhiy_herts) 7 листопада 2019 р.

В чемпионате Бельгии в списке бомбардиров: 1-й Мбокани, 2-й Яремчук. Эти два игрока не подошли физрукам Динамо, зато Беседин в основе...

Маємо те що маємо...

далі матюки... https://t.co/vtMoq0W4fS — Ronin (@ligovs) 7 листопада 2019 р.

Динамо дно — Тарас Том (@Trubataras) 7 листопада 2019 р.

Ахаха! Динамо Киев играет вничью с Копенгагеном. Комментатор: там Мальме играет вничью с Лугано, Динамо это выгодно! 20 лет назад они рвали Реал! С - системный подход — Alex Jet (@contrstream) 7 листопада 2019 р.

Александрия сделала эффектный камбэк в Лиге Европы — Мирон (@Miron21718678) 8 листопада 2019 р.

#непрофінанси

тиждень футбольних нічиїх...

Шахтар - камбек у додатковий час, із пенальті заробленим Пятовим

Динамо - вистражданий камбек

Олександрія - неймовірний камбек, не даремно їх називають “мужики“...

Аталанта-Мансіті - неочікувана нічия

просто нереальний матч Челсі-Аякс.. — Taras Kotovych (@TKotovych) 8 листопада 2019 р.

Александрия! Супер! До конца! 2:2! — Tadeusz Galitskevich (@TadGalitskevich) 7 листопада 2019 р.

Тащи! Александрия с 0:2 отыгрывается!👍 — grandfather (@Mahnovez) 7 листопада 2019 р.

Пока Вы ничего не знаете,а украинские клубы творят чудеса в Еврокубках. Вчера Шахтер вытянул мёртвый результат. Сегодня Александрия! Браво — Владимир Селезнев (@vlasername) 7 листопада 2019 р.

Неделя камбэков

Даже динамо и те вроде как отыграться смогли

Хоть и не так эпично как шахта или олександрия — Хуевый Слуга Народу (@Surovyy_UA) 7 листопада 2019 р.

Александрия огонь! 🔥🔥🔥 — Маленька Радість (@chayokkofeyok) 7 листопада 2019 р.

Я лох. Позавчора не дивився матч Шахтар - Динамо З. Вчора виключив Олександрію - Сент-Етьєн після 0:2. Я лох. — Ihor Litnevskiy (@ILitnevskiy) 8 листопада 2019 р.

Циганков з кожною грою все гірше,нажаль.впевненості немає,може варто дати відпочити пацану? — Тарас Том (@Trubataras) 7 листопада 2019 р.

2:2 з французами...

ФК «Олександрія» творить маленькі футбольні дива, на відміну аід валідольних Динамо з Шахтарем :))) — файний курвознавець (@her_na_lnr) 7 листопада 2019 р.

Александрия топ — Сенатор Ли Куан Михайло (@Happy_Revo) 8 листопада 2019 р.

Мій ґендер це тренер “Динамо” Михайличенко: що його гравці виграють, що програють, він, повний смутку, сидить з таким виглядом, ніби дуже хоче додому. — дружній добродій 🍯 (@dobrodii) 7 листопада 2019 р.

Возможно, у украинских клубов стало меньше класса, но точно больше стальных яиц



Шахтер - с 1:3 на 3:3 с Динамо Загреб

Александрия - с 0:2 на 2:2 с Сент-Этьеном

Динамо - с 0:1 на 1:1 с Копенгагеном — Alex Sazhko (@ASazhko) 7 листопада 2019 р.

Смотрела только что Копенгаген – Динамо Киев 😅

Но больше мне запомнился вчерашний матч Динамо Загреб – Шахтёр Донецк 😂



Хороших снов ✨😊 — 💙 водяра из комода бати 💙 (@Sad__Melancholy) 7 листопада 2019 р.

Я в шоке, Александрия 2:2? Это дааааа, блэт... в данный момент назову их лучшими в Украине, очень и очень симпатичная команда. — Vania (@seankehl) 7 листопада 2019 р.

Александрия повторяет “подвиг“ Шахтера.

2:2 с Сент-Энтьеном!

И 2 гола в концовке за 5 минут... — Валерий Ветров (@valeriyvetrov) 7 листопада 2019 р.

Александрия порадовала, молодцы. Карвалол ещё есть в аптеках? — Неофіційний Слуга Народу 🇺🇦 (@zel_prezident) 7 листопада 2019 р.

Смотрите также видео голов и обзор матча Копенгаген - Динамо и Александрия - Сент-Этьен.

С положением команд в турнирных таблицах Лиги Европы можно ознакомиться здесь.