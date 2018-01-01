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Индзаги: Мы должны были пробивать пенальти

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Итальянцы могли набирать очки в матче с Селтиком.
Симоне Индзаги
Симоне Индзаги
Getty Images

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги подвел итоги матча с Селтиком, где его команда уступила (1:2). 

“Мы должны были пробивать пенальти, и тот факт, что он не был назначен, просто удивляет. Это был наш шанс.

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Настрой команды мне очень понравился, но мы должны были забивать второй мяч и быть более решительными. Если вы создаете большое количество моментов, то один гол - это слишком мало.

Мы не набрали очков в этом матче и, вероятно, покидаем Лигу Европы. Есть большие сожаления, ведь в группе с Клужем, Селтиком и Ренном мы могли добиваться хорошего результата“, - приводит слова Индзаги Football Italia.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Симоне Индзаги, Лацио, Селтик, Лига Европы, футбол
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