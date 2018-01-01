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Астана - АЗ 0:5 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Астана Романа Григорчука крупно проиграла нидерландскому АЗ.

Астана - АЗ: видео голов
Астана - АЗ: видео голов
twitter.com/azalkmaar

Нидерландский АЗ на своем поле разгромил Астану в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Подопечные Романа Григорчука пропустили пять голов и не смогли на это ответить ни одним взятием ворот.

Смотрите видео голов и обзор матча Астана - АЗ:

Астана - АЗ Алкмар 0:5
Голы: Боаду, 29, 77, Мидтше, 52, Идрисси, 57, Чатзидиакос, 76.

Астана: Ерич - Рукавина, Постников, Логвиненко, Шомко - Томасов, Перцух, Маевский, Бейсебеков (Мужиков, 74) - Хижниченко, Ротариу (Муртазаев, 71).

АЗ Алкмар: Бизот - Свенссон (Сугавара, 61), Чатзидиакос, Вюйтенс, Вейндал - Мидтше (Класи, 66), Де Вит, Копмайнерс - Стенгс (Абухлал, 77), Боаду, Идрисси.

Предупреждение: Постников, Перцух - Де Вит.

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Теги: Астана, АЗ, АЗ Алкмар, Лига Европы, видео голов, обзор матча, футбол
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