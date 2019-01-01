Ребров: ЦСКА не удивил

Наставник Ференцвароша прокомментировал результат матча Лиги Европы.

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против московского ЦСКА, который завершился в нулевую ничью.

“Удивил ли ЦСКА? Да не удивил. Та же структура, тактика. Уровень игроков ЦСКА высок, индивидуально они могут решить эпизод в свою пользу.

Понимали важность компактности в обороне. Старались исключить быстрые атаки, не давать сопернику пространство. Думаю, получилось“, - цитирует наставника Sport24.

Отметим, что в предыдущем туре Лиги Европы Ференцварош на выезде обыграл ЦСКА со счетом 1:0. Теперь команда Реброва занимает третье место в группе, отставая от идущего вторым Лудогорца на 1 балл.

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