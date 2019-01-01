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Ребров: ЦСКА не удивил

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Наставник Ференцвароша прокомментировал результат матча Лиги Европы.
Сергей Ребров
Сергей Ребров
Getty Images

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против московского ЦСКА, который завершился в нулевую ничью.

“Удивил ли ЦСКА? Да не удивил. Та же структура, тактика. Уровень игроков ЦСКА высок, индивидуально они могут решить эпизод в свою пользу.

Понимали важность компактности в обороне. Старались исключить быстрые атаки, не давать сопернику пространство. Думаю, получилось“, - цитирует наставника Sport24.

Отметим, что в предыдущем туре Лиги Европы Ференцварош на выезде обыграл ЦСКА со счетом 1:0. Теперь команда Реброва занимает третье место в группе, отставая от идущего вторым Лудогорца на 1 балл.

Вашему вниманию результаты всех матчей еврокубкового турнира.

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Теги: Сергей Ребров, Ференцварош, ЦСКА Москва, Лига Европы, футбол
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