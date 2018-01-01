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Венгерские фанаты с нацистской символикой напали на болельщиков ЦСКА

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Сразу несколько инцидентов с участием фанатов произошло перед матчем Ференцварош - ЦСКА.
Фанаты Ференцвароша напали на болельщиков ЦСКА
Фанаты Ференцвароша напали на болельщиков ЦСКА
кадр из видео

Накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы между Ференцварошем и ЦСКА в Венгрии произошли массовые стычки с участием фанатов клубов.

По информации Спорт-Экспресс, болельщики команды Реброва напали на поклонников московского клуба. Инциденты были зафиксированы в метро, на улице и около на стадиона.

"Местные зрители скандировали антироссийские лозунги. Нападавших было несколько десятков, у многих на одежде была символика Венгрии начала 40-х, союзника нацистской Германии. Стюарды попытались успокоить ситуацию - до какой-то степени это удалось“, - отмечает источник в своем telegram-канале.

Ситуацию также прокомментировал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

“Пытаемся разобраться в ситуации. Наши представители находятся в армейском секторе и координируют действия по безопасности“, - сообщил функционер.

Напомним, Ференцварош и ЦСКА сыграли в нулевую ничью. Итоги данного поединка подвел главный тренер венгерского клуба Сергей Ребров.

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Теги: Ференцварош, ЦСКА Москва, Лига Европы, футбол, вне игры, фанаты, драка
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