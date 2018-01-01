Венгерские фанаты с нацистской символикой напали на болельщиков ЦСКА

Сразу несколько инцидентов с участием фанатов произошло перед матчем Ференцварош - ЦСКА.

Фанаты Ференцвароша напали на болельщиков ЦСКА кадр из видео

Накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы между Ференцварошем и ЦСКА в Венгрии произошли массовые стычки с участием фанатов клубов.

По информации Спорт-Экспресс, болельщики команды Реброва напали на поклонников московского клуба. Инциденты были зафиксированы в метро, на улице и около на стадиона.

Беспорядки в метро Будапешта перед матчем «Ференцварош» — ЦСКА 🔥 pic.twitter.com/N4tVMlCUup — SPORT24.ru (@sport24_ru) 7 листопада 2019 р.

"Местные зрители скандировали антироссийские лозунги. Нападавших было несколько десятков, у многих на одежде была символика Венгрии начала 40-х, союзника нацистской Германии. Стюарды попытались успокоить ситуацию - до какой-то степени это удалось“, - отмечает источник в своем telegram-канале.

Ситуацию также прокомментировал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

“Пытаемся разобраться в ситуации. Наши представители находятся в армейском секторе и координируют действия по безопасности“, - сообщил функционер.

В Будапеште жарко. Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками. pic.twitter.com/GVqsBh51Ac — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 7 листопада 2019 р.

Напомним, Ференцварош и ЦСКА сыграли в нулевую ничью. Итоги данного поединка подвел главный тренер венгерского клуба Сергей Ребров.