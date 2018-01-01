Сульшер: Мы должны были похоронить Партизан уже к 10-й минуте матча

Наставник Манчестер Юнайтед подвел итоги матча Лиги Европы.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над сербским Партизаном (3:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

"Нам было важно не просто победить, а показать такую игру, в которой команда бы шла вперед и забила больше одного гола. У нас вышло, но мы могли бы забить еще больше. В целом я доволен, ведь нам важно взять очки.

Когда ты играешь дома с такими соперниками, то ждешь победы. Партизан хорошо провел первый матч с нами, но, при всем уважении к сопернику, дома мы обязаны были побеждать.

Думаю, мы должны были похоронить их уже к 10-й минуте матча, но, в целом, 2:0 после первого тайма прибавили нам уверенности", - приводит слова Сульшера BBC.

Отметим, что победа над Партизаном позволила "красным дьяволам" выйти в плей-офф турнира. Со всеми результатами матчей Лиги Европы можно ознакомиться здесь.

Также вашему вниманию турнирные таблицы еврокубкового турнира.

Напомним, что финт юного форварда МЮ в матче против Партизана стал скиллом дня в Лиге Европы.