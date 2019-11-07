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Шаран: Это самая ценная ничья в этом турнире

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Наставник отметил, что исход поединка - закономерный результат.
Владимир Шаран
Владимир Шаран
ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран подвел итоги поединка Лиги Европы против французского Сент-Этьена.

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“Эмоции переполняют. Самая ценная ничья в этом турнире. Вчера смотрели Шахтер и кричали радостно, когда они сравняли. Ничья - закономерный результат. На старте у нас даже было преимущество, могли забивать. Мы хорошо изучили Сент-Этьен, знали этого соперника. Проявили характер.

Эмоции ребят в раздевалке - это как победа. Мы понимаем, что это ничья, но для нас это важно. Борьба продолжается, ведь Вольфсбург проиграл.

В матче я чувствовал, что не хватает Ситало - форварда, который мог бороться. Борьбу мы проиграли. В атаке не хватает еще игроков. Защищаемся, в целом, нормально“, - сказал Шаран в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, Александрия вырвала ничью у Сент-Этьена, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2.

Смотрите видео голов и обзор матча Александрия - Сент-Этьен.

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Теги: Владимир Шаран, Александрия, Сент-Этьен, Лига Европы, футбол
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