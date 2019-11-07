Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Финт Зидана в исполнении молодого форварда Манчестер Юнайтед - скилл дня в Лиге Европы

Комментариев: 0
Юный Мейсон Гринвуд проявил свои таланты в матче против Партизана.
Мейсон Гринвуд
Мейсон Гринвуд
Getty Images

Форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против Партизана показал свою невероятную технику.

18-летний футболист изящным финтом Зидана обыграл соперника и этот эпизод был назван УЕФА скиллом дня еврокубкового турнира.

Отметим, что именно Гринвуд стал автором первого гола в данном поединке. В итоге встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "красных дьяволов", которые теперь возглавляют свою группу в ЛЕ, набрав 10 очков.

Со всеми результатами матче Лиги Европы можно ознакомиться здесь.

Напомним, скиллом дня в Лиге чемпионов был назван шикарный пас пяткой в исполнении Гонсало Игуаина.

Поделись:
Теги: Манчестер Юнайтед, Партизан, Лига Европы, футбол, финт, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь