Финт Зидана в исполнении молодого форварда Манчестер Юнайтед - скилл дня в Лиге Европы
Форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против Партизана показал свою невероятную технику.
18-летний футболист изящным финтом Зидана обыграл соперника и этот эпизод был назван УЕФА скиллом дня еврокубкового турнира.
🔄 Финт Зидана ✔️— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 7 листопада 2019 р.
😎 В домик ✔️
🧙♂️ Момент дня ✔️
Мейсон Гринвуд 👏👏👏#ЛигаЕвропы | @UKEnterprise pic.twitter.com/9dkTklUxC4
Отметим, что именно Гринвуд стал автором первого гола в данном поединке. В итоге встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "красных дьяволов", которые теперь возглавляют свою группу в ЛЕ, набрав 10 очков.
Со всеми результатами матче Лиги Европы можно ознакомиться здесь.
Напомним, скиллом дня в Лиге чемпионов был назван шикарный пас пяткой в исполнении Гонсало Игуаина.
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