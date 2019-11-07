Финт Зидана в исполнении молодого форварда Манчестер Юнайтед - скилл дня в Лиге Европы

Юный Мейсон Гринвуд проявил свои таланты в матче против Партизана.

Форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против Партизана показал свою невероятную технику.

18-летний футболист изящным финтом Зидана обыграл соперника и этот эпизод был назван УЕФА скиллом дня еврокубкового турнира.

Отметим, что именно Гринвуд стал автором первого гола в данном поединке. В итоге встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "красных дьяволов", которые теперь возглавляют свою группу в ЛЕ, набрав 10 очков.

Со всеми результатами матче Лиги Европы можно ознакомиться здесь.

Напомним, скиллом дня в Лиге чемпионов был назван шикарный пас пяткой в исполнении Гонсало Игуаина.