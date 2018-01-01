Вольфсбург - Гент 1:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Гент добыл победу над Вольфсбургом и возглавил турнирную таблицу группы I.

Вольфсбург - Гент: видео голов Getty Images

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы параллельно поединку Александрии и Сент-Этьена также прошел еще один матч в квартете I между Вольфсбургом и Гентом.

Бельгийский клуб сумел обыграть хозяев поля, а первый гол в ворота Вольфсбурга забил украинец Роман Яремчук. Кроме того, весь матч отыграл еще один украинский игрок Гента Игорь Пластун.

Благодаря победе Гент вышел на первую строчку турнирной таблицы данного квартета.

Смотрите видео голов и обзор матча Вольфсбург - Гент:

Вольфсбург - Гент 1:3

Голы: Жоау Витор, 20 - Яремчук, 50, Депуатр, 65, Нгаде-Нгаджуи, 76.

Вольфсбург: Перван - Виллиам, Тиссеран, Кнохе (Клаус, 81), Брума - Жоао Виктор, Арнольд (Нмеча, 70), Брекало (Малли, 66), Штеффен, Гилавоги - Вегорст.

Гент: Камински - Люстиг, Пластун, Асаре, Нгаде-Нгаджуи - Оджиджа-Офоэ, Кумс, Овусу - Дэвид, Депуатр (Квилитая, 90+1), Яремчук (Кастро-Монтес, 81).

Предупреждения: Арнольд, Кнохе, Штеффен - Асаре, Пластун.