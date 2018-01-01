Александрия - Сент-Этьен 2:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Подопечные Шарана вырвали ничью в матче Лиги Европы.

Александрия - Сент-Этьен: видео голов ФК Александрия

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы Александрия во Львове принимала французский Сент-Этьен.

Подопечные Шарана к середине второго тайма проигрывали со счетом 0:2, но сумели спастись от поражения благодаря голам Безбородько и Задераки.

Смотрите видео голов и обзор матча Александрия - Сент-Этьен:

Александрия - Сент-Этьен 2:2

Голы: Безбородько, 84, Задерака, 90+1 -Хазри, 24 (пен.), Камара, 72

Александрия: Панькив - Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко - Гречишкин, Банада, Ковалец - Лучкевич (Задерака, 78), Шастал (Безбородько, 46), Третьяков (Стецьков, 84).

Сент-Этьен: Руффье - Дебюши, Фофана, Перрен, Колодзейчак - Буанга, Юссуф, Ахолу - Норден (Будебуз, 87), Берич (Камара, 55), Хазри (Габриэль Силва, 73).

Предупреждения: Панькив - Фофана, Юссуф.