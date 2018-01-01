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Александрия вырвала ничью в матче против Сент-Этьена

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Подопечные Шарана спасли практически безнадежную игру с французами.
Александрия - Сент-Этьен 2:2
Александрия - Сент-Этьен 2:2
Getty Images

Александрия расписала мировую с Сент-Этьеном в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоялся во Львове и завершился со счетом 2:2.

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Александрия — Сент-Этьенн 2:2
Голы: Безбородько, 84, Задерака, 90+1 — Хазри, 24 (пен.), Камара, 72

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин, Банада, Ковалец — Лучкевич (Задерака, 78), Шастал (Безбородько, 46), Третьяков (Стецьков, 84).

Сент-Этьенн: Руффье — Дебюши, Фофана, Перрен, Колодзейчак — Буанга, Юссуф, Ахолу — Норден (Будебуз, 87), Берич (Камара, 55), Хазри (Габриэль Силва, 73).

Предупреждения: Панькив — Фофана, Юссуф.

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Теги: Александрия, Сент-Этьен, Лига Европы
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