Александрия вырвала ничью в матче против Сент-Этьена

Подопечные Шарана спасли практически безнадежную игру с французами.

Александрия расписала мировую с Сент-Этьеном в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Поединок состоялся во Львове и завершился со счетом 2:2.

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Александрия — Сент-Этьенн 2:2

Голы: Безбородько, 84, Задерака, 90+1 — Хазри, 24 (пен.), Камара, 72



Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин, Банада, Ковалец — Лучкевич (Задерака, 78), Шастал (Безбородько, 46), Третьяков (Стецьков, 84).



Сент-Этьенн: Руффье — Дебюши, Фофана, Перрен, Колодзейчак — Буанга, Юссуф, Ахолу — Норден (Будебуз, 87), Берич (Камара, 55), Хазри (Габриэль Силва, 73).



Предупреждения: Панькив — Фофана, Юссуф.