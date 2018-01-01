Тренер Копенгагена: Временами Динамо играло лучше нас

Динамо заслужило похвалу.

Главный тренер Копенгагена Столе Сольбаккен подвел итоги матча в групповом этапе Лиги Европы против Динамо(1:1).

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“Временами Динамо играло лучше нас, но не было ощущения, что мы выбывали из игры. Мы играли хорошо, старались.

В Киеве мы сыграли лучше, сегодня пришлось посложнее - темп игры был довольно высоким.

Сегодня Динамо действовало более сбалансировано, чем в киевском матче против нас.

В этом плане хотел бы сделать комплимент своему коллеге в Динамо“, - рассказал Сольбаккен на пресс-конференции.

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