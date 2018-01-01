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Тренер Копенгагена: Временами Динамо играло лучше нас

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Динамо заслужило похвалу.
Столь Сольбаккен
Столь Сольбаккен
Getty Images

Главный тренер Копенгагена Столе Сольбаккен подвел итоги матча в групповом этапе Лиги Европы против Динамо(1:1). 

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“Временами Динамо играло лучше нас, но не было ощущения, что мы выбывали из игры. Мы играли хорошо, старались.

В Киеве мы сыграли лучше, сегодня пришлось посложнее - темп игры был довольно высоким.

Сегодня Динамо действовало более сбалансировано, чем в киевском матче против нас.

В этом плане хотел бы сделать комплимент своему коллеге в Динамо“, - рассказал Сольбаккен на пресс-конференции.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Столе Сольбаккен, Копенгаген, Динамо Киев, Лига Европы, футбол
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