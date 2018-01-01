Михайличенко: Сегодня мы потеряли два очка

Киевский клуб потерял возможность выйти на первое место.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал игру против Копенгагена в Лиге Европы.

“Конечно, странные мы провели две встречи с Копенгагеном. Счет - одинаковый, пропущенный мяч на первых минутах - одинаковый. Но игры получились совсем разные. По своему содержанию, по рисунку.

Сегодня, считаю, мы потеряли два очка. И по игре, и по нашему доминированию, и по тому, что мы создавали моменты, при этом грамотно действуя в обороне.

Одной отдачи мало, чтобы выигрывать, необходимо также наличие еще исполнительского мастерства и немного везения“, - сказал Михайличенко на пресс-конференции.

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