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Михайличенко: Сегодня мы потеряли два очка

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Киевский клуб потерял возможность выйти на первое место.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал игру против Копенгагена в Лиге Европы.

“Конечно, странные мы провели две встречи с Копенгагеном. Счет - одинаковый, пропущенный мяч на первых минутах - одинаковый. Но игры получились совсем разные. По своему содержанию, по рисунку.

Сегодня, считаю, мы потеряли два очка. И по игре, и по нашему доминированию, и по тому, что мы создавали моменты, при этом грамотно действуя в обороне.

Одной отдачи мало, чтобы выигрывать, необходимо также наличие еще исполнительского мастерства и немного везения“, - сказал Михайличенко на пресс-конференции.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Алексей Михайличенко, Динамо Киев, Копенгаген, Лига Европы, футбол
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