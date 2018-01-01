Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Защитник Копенгагена: Мы на первом месте

Комментариев: 0
Датчани не расстроились ничейному результату.
Виктор Нельссон
Виктор Нельссон
ФК Копенгаген

Защитник Копенгагена Виктор Нельссон поделился мнением по поводу игры с киевским Динамо в Лиге Европы.

“Мы слишком низко оборонялись. У нас вышло так, чтоб Динамо не создало никаких моментов у наших ворот. Мы ошиблись только один раз. Ошибка привела к ужасному голу.

Мы не унываем, ведь идем на первом месте. Имеем хорошие шансы, чтоб пройти в плей-офф Лиги Европы.

Тренер сказал нам, что матч между Лугано и Мальме закончился ничьей. Так что мы продолжаем оставаться на первой строчке“, - цитирует Нельссона Bold.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Поделись:
Теги: Виктор Нельссон, Копенгаген, Динамо Киев, Лига Европы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь