Защитник Копенгагена: Мы на первом месте

Датчани не расстроились ничейному результату.

Защитник Копенгагена Виктор Нельссон поделился мнением по поводу игры с киевским Динамо в Лиге Европы.

“Мы слишком низко оборонялись. У нас вышло так, чтоб Динамо не создало никаких моментов у наших ворот. Мы ошиблись только один раз. Ошибка привела к ужасному голу.

Мы не унываем, ведь идем на первом месте. Имеем хорошие шансы, чтоб пройти в плей-офф Лиги Европы.

Тренер сказал нам, что матч между Лугано и Мальме закончился ничьей. Так что мы продолжаем оставаться на первой строчке“, - цитирует Нельссона Bold.

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