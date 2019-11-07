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Стали известны две команды, которые пробились в плей-офф Лиги Европы

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Команды досрочно вышли из группы.
Селтик
Селтик
Getty Images

Подошли к концу часть первых матчей четвертого тура Лиги Европы. После их окончания стали известны две команды, который досрочно вышли из группы.

Селтик сумел на выезде обыграть Лацио благодаря голу на 95-й минуте. Победа позволила оформить выход в плей-офф соревнований.

Севилья в гостевом матче играла против Дюделанж. С первых минут испанцы пошли в атаку, что позволило забить быстрых 3 гола. Окончательный счет матча 2:5.

Отметим, что на нашем сайте можете узнать результаты всех матчей.

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Теги: Селтик, Севилья, Лига Европы
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