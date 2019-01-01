Лацио - Селтик 1:2 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Шотландцы одержали победу в компенсированное время.
В 4-м туре группового этапа Лиги Европы Лацио дома принимал Селтик.
Итальянцы открыли счет на 7-й минуте, голом отличился Иммобиле. Шотландцы отыгрались под конец первого тайма. В компенсированное время ко второму тайму Селтику удалось забить второй гол, который позволил получить три очка в копилку.
Лацио — Селтик 1:2
Голы: Иммобиле, 7 — Форрест, 38, Нтчам, 90+5
Лацио: Стракоша — Лаццари, Луис Фелипе, Вавро (Бериша, 82), Ачерби — Хони Родригес (Лулич, 58), Пароло, Лейва (Альберто, 58), Милинкович-Савич — Кайседо, Иммобиле.
Селтик: Форстер — Хэйс, Айер, Жюльен, Эльхамед (Биттон, 83) — Макгрегор, Эльюнусси, Браун, Форрест (Бауер, 89), Кристи (Ничам, 77) — Эдуар.
Предупреждение: Кайседо — Браун.
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