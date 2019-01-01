Копенгаген - Динамо Киев 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Киевский клуб сумел сыграть вничью в Дании.

Копенгаген - Динамо ФК Динамо Киев

В 4-м туре группового этапа Лиги Европы Динамо Киев на выезде играло с датским Копенгагеном.

Хозяева поля открыли счет на 4-й минуте благодаря голу Стаге. Динамо имело возможность сравнить счет с пенальти, однако реализовать его не удалось. На 71-й минуте Вербич нанес точный удар за пределов штрафной. Для футболиста это первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Копенгаген – Динамо 1:1

Голы: 1:0 – 4 Стаге, 1:1 – 70 Вербич.

Копенгаген: Юнссон, Варела, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Папаяннопулос, Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 82), Фальк (Дарамю, 55), Сантос, Сотериу.

Динамо: Бущан, Попов, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Шепелев, Караваев, Вербич (де Пена, 89), Сидорчук, Цыганков, Беседин.

Предупреждения: Зека (64), Сантос (83), Шабанов (83), Нельссон (83).