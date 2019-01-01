Динамо не смогло дожать Копенгаген в матче с незабитым пенальти

Команды в равном противостоянии поделили очки.

Поединок между датским Копенгагеном и киевским Динамо в групповом этапе Лиги Европы не был решающим ни для одной из команд.

Киевляне и датчане делили первую строчку в турнирной таблице и подходили к матчу без особых сюрпризов.

Поединок начался с активных действий киевских футболистов. В центре поля Караваев принял мяч и хорошо пробил, но для вратаря данный удар не стал большим сюрпризом и тот спокойно забрал мяч.

Однако, почти сразу забил Копенгаген. Фланговый прострел от футболиста хозяев должен был спокойно забирать Бущан, однако мяч оказался скользким и вылетел из рук украинского голкипера. Сразу на подходе был Стаге, который переправил “круглого“ в пустые ворота.

Киевляне не сразу бросились отыгрываться и пропустили несколько хороших моментов. Сначала Сантос мог замыкать прострел, а потом и сам ассистировал на Сотериу, который не попал по воротам гостей.

На 14 минуте Динамо заработало пенальти. Вербич простреливал в штрафную, а капитан Зека неаккуратно сыграл рукой. Цыганков пробил с точки, но голкипер сыграл выше всяческих похвал и вытянул удар с правого нижнего угла.

После пенальти Динамо всеми силами понеслось вперед. Были возможности забить и у Вербича, и у Беседина. Однако, удар первого прошелся рядом со штангой, а форвард киевлян ударил несколько выше ворот.

Датчане на протяжении всей игры очень грубо отбирали мячи у гостей. Арбитр в данном матче судил лояльно, иногда даже слишком.

Во втором тайме Динамо, также как и в первой половине встречи, активно начало. Снова Караваев был в центре внимания, однако его удар носком пришелся в нескольких метрах от штанги кипера Юнссона.

Копенгаген старался успокоить игру, взять мяч под свой контроль и, стоит заметить, у них это отлично получалось. Вплоть до 69 минуты датчане полностью владели инициативой, классно развивали позиционные атаки.

Однако на 71 минуте Динамо все-же сумело распечатать ворота хозяев. Вербич из-за пределов штрафной сильно и точно выстрелил в правый нижний угол ворот. У Юнссона, откровенно говоря, не было шансов отбить мяч.

После гола киевляне бросились в атаку и попытались забить второй гол. Цыганков издали пробил, пытаясь повторить гол Вербича, но мяч просвистел рядом со штангой.

83 минута запомнилась фанатам потасовкой в штрафной киевлян. Копенгаген пытался провацировать гостей, толкаться и просить удаления для игроков Динамо. Судья выдал две жетые хозяевам и одну гостям.

Стоит отметить, что свое право на замену Алексей Михайличенко использовал только на 88 минуте встречи. Однако, выход Карлоса де Пены не помог киевлянам вырвать победу в матче.

Итог встречи - 1:1 при равной игре.

Копенгаген – Динамо 1:1

Голы: 1:0 – 4 Стаге, 1:1 – 70 Вербич.

Копенгаген – Юнссон, Варела, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Папаяннопулос, Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 82), Фальк (Дарамю, 55), Сантос, Сотериу.

Динамо – Бущан, Попов, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Шепелев, Караваев, Вербич (де Пена, 89), Сидорчук, Цыганков, Беседин.

Предупреждения: Зека (64), Сантос (83), Шабанов (83), Нельссон (83).