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Александрия - Сент-Этьен: объявлены стартовые составы на матч Лиги Европы

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Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тур группового этапа Лиги Европы.
Александрия - Сент-Этьен
Александрия - Сент-Этьен
ФК Александрия

Александрия и Сент-Этьен объявили стартовые составы на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы, который состоится сегодня, 7-го ноября,

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Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Гречишкин, Банада, Ковалец — Лучкевич, Шастал, Третьяков.

Запасные: Билык, Бабогло, Стецьков, Довгий, Безбородько, Тейшейра, Задерака.

Сент-Этьенн: Руффье — Дебюши, Фофана, Перрин, Колодзейчак — Буанга, Юссуф, Ахулу — Нордин, Берич, Хазри.

Запасные: Мулин, Мукуди, Будебуз, Камара, Габриэль Силва,  Амума, Диуссе.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии существенное преимущество у гостей поля.

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Теги: Александрия, Сент-Этьен, Лига Европы, футбол
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