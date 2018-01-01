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Цыганков не забил пенальти в ворота Копенгагена

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Украинец не сумел сравнять счет в матче.

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
Getty Images

Полузащитник Динамо Киев Виктор Цыганков не сумел реализовать счет в матче с Копенгагеном.

Арбитр встречи назначил пенальти в ворота датчан за игру рукой на 15-й минуте встречи. Украинский футболист имел возможность сравнять счет, однако вратарь Копенгагена Йонссон угадал направления удара.

Напомним, ранее Цыганков не сумел реализовать пенальти в чемпионате Украины.

Отметим, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция матча.

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Теги: Виктор Цыганков, Динамо Киев, Копенгаген, Лига Европы, футбол, видео
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