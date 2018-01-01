Миколенко, Караваев, Сидорчук - в стартовом составе Динамо на матч с Копенгагеном

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертый тур группового этапа Лиги Европы.

Динамо и Копенгаген объявили стартовые составы на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы, который состоится сегодня, 7-го ноября, в Дании.

Копенгаген: Юнссон — Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон — Стаге, Зека, Фишер — Сантос, Сотириу, Фальк.

Запасные: Грютебуст, Томсен, Дарами, Бьель, Бартолец, Бендтнер, Хаар.

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Караваев, Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Беседин, Вербич.

Запасные: Кучерук, Соль, Шапаренко, Де Пена, Гармаш, Ж. Родригес, Буяльский.

Отметим, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии небольшое преимущество у хозяев поля.