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Миколенко, Караваев, Сидорчук - в стартовом составе Динамо на матч с Копенгагеном

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Стали известны стартовые составы команд на матч четвертый тур группового этапа Лиги Европы.
Копенгаген- Динамо
Копенгаген- Динамо
ФК Динамо Киев

Динамо и Копенгаген объявили стартовые составы на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы, который состоится сегодня, 7-го ноября, в Дании.

Копенгаген: Юнссон — Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон — Стаге, Зека, Фишер — Сантос, Сотириу, Фальк.

Запасные: Грютебуст, Томсен, Дарами, Бьель, Бартолец, Бендтнер, Хаар.

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Караваев, Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Беседин, Вербич.

Запасные: Кучерук, Соль, Шапаренко, Де Пена, Гармаш, Ж. Родригес, Буяльский.

Отметим, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии небольшое преимущество у хозяев поля.

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Теги: Копенгаген, Динамо Киев, Лига Европы, футбол
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